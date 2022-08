Casamicciola-Lacco, bancomat fuori uso. Il disagio quotidiano di chi deve prelevare denaro contante

Sono giornate complicate per chi vuole prelevare denaro a Casamicciola Terme è Lacco Ameno. In entrambe i comuni isolani sono parzialmente fuori uso gli sportelli automatici di Intesa San Paolo. Da Domenica fino ad ora, i disposai ti i automatici dell’istituto di credito non hanno moneta e rendono solo informazioni commerciali. Grande disagio e caos.

Impossible effettuare anche i versamenti. Il rapporto con il contante è dunque diventato complicato per i due comuni costieri che affronteranno questo ulteriore disservizio alla vigilia del Ferragosto, nei giorni clou dell’estate. O ci si rivolge direttamente agli sportelli dell’istituto bancario negli orari di apertura, oppure bisogna andare ad Ischia o Forio per prelevare al bancomat.

Il disagio, però, c’è. E poco lo allevia il bancomat dedicato ai correntisti delle Poste nella piazza Marina o al centro del comune del Fungo. Fino a non molti anni fa a Casamicciola c’era una seconda banca, sempre al centro del paese. Ma la politica aziendale ha spinto poi per la chiusura, nell’ottica della razionalizzazione della rete e da allora non si contano più le difficoltà.