Casamicciola, la vasca del disastro. Solo ora si accorgono che serve una copertura!

La faraonica opera al waterfront di Casamicciola, appena conclusosi il primo stralcio funzionale, mostra già una lacuna essenziale, un vero disastro a cui porre urgente rimedio. Stiamo parlando dell’intervento di “Realizzazione di una vasca di colmata da riempiere con materiale di risulta e realizzazione a mare dell’estensione dell’alveo tombato denominato “Pio Monte della Misericordia” con relativi adeguamenti urbanistici”.

I lavori del primo lotto eseguiti prevedevano la “collocazione dei terreni all’interno delle palancolate in funzione della definitiva collocazione prevista dal progetto generale”. Dopo la collocazione, al Comune ci si è accorti che quella vasca scoperta rappresenta un “attentato” alla salute pubblica e al decoro urbano. Ci voleva poco per immaginarlo sin dall’inizio… E così ci si è affrettati ad affidare la realizzazione delle opere di copertura.

E’ solo uno dei tanti intoppi e “scivoloni” che stanno contrassegnando la realizzazione di quest’opera, dal blocco imposto dalla Regione in attesa del rilascio della Valutazione Ambientale e superato con ordinanza sindacale alla sostituzione della cooperativa incaricata della verifica di assoggettabilità a VIA e VINCA, alla recente revoca di un inutile incarico conferito a suo tempo per il collaudo statico.

L’ITER DELL’INTERVENTO

L’intervento era stato approvato con la Ordinanza Speciale n. 5 dell’8 agosto 2023 del commissario Legnini, concernente il finanziamento di interventi “relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017”. L’importo complessivo di 5.966.091,93 euro, come è noto, è finanziato con le risorse dei Decreti Ischia e Genova.

Con l’ordinanza commissariale n. 7/2023 il Comune di Casamicciola Terme, in qualità di soggetto attuatore, veniva autorizzato, nei limiti delle risorse già stanziate, ad avviare il lotto 1 della componente dell’intervento.

Nel 2024, in sede di Conferenza Speciale di Servizi conclusasi con esito positivo, veniva proposto: «In ragione della necessità di garantire il coordinamento fra tutte le attività di rimozione dei materiali negli alvei, affidati a SMA Campania e temporaneamente sospesi, e l’esecuzione del Progetto in esame nella Conferenza dei Servizi odierna, si rende necessaria in tempi rapidi l’esecuzione dei lavori relativi al 1 stralcio, tenendo altresì conto del prossimo avvio della stagione turistica che coinvolge in maniera rilevante il sito di intervento; nelle more dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA integrata con la Vinca, allo scopo di poter avviare i lavori appena concluso l’iter autorizzatorio, il Soggetto Attuatore è autorizzato a svolgere ogni procedura necessaria, compresa la scelta del contraente, avvalendosi di tutte le deroghe previste nell’ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 5 dell’8 agosto 2023 e nell’ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 7 del 29 dicembre 2023».

Ad aprile dello stesso anno veniva sottoscritto il verbale di lavori di somma urgenza tra il responsabile dell’Area Tecnica del Comune, il direttore dei lavori arch. Aniello Ascanio, e la ditta incaricata “C.E.M.”, dopo essersi recati sui luoghi ed aver definito le opere da eseguire in somma urgenza. Lavori finalizzati, come ribadiva la determina approvata a dicembre, a «mettere in sicurezza il territorio nel minor tempo possibile, così da prevenire eventuali ulteriori eventi dannosi per la pubblica e privata incolumità». Una eventualità legata «da un lato dalla presenza negli alvei dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26.11.2022 ancora esistenti negli stessi, dall’altro lato, dal verificarsi di mareggiate che possano inficiare la realizzazione delle opere».

IL DISASTRO PREVEDIBILE

Ebbene, i lavori sono terminati il 2 maggio scorso. Ma, come evidenzia ora la responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino, ecco emergere l’“inghippo”, ovvero che «all’approssimarsi della stagione turistica 2025 la vasca di colmata, essendo un punto di notevole affluenza turistica, non si trova in condizioni di salubrità e decoro urbano accettabili». Logico e prevedibile, appunto, visto che i fanghi sono stati collocati a cielo aperto e sotto gli occhi di tutti… Un problema che peraltro nessuno, in nessuna sede e in nessuna delle fasi che ne hanno caratterizzato l’iter e riportate dalla stessa Rubino in determina, aveva immaginato e preso in considerazione. Complimenti!

Dunque «nelle more dell’avvio del II lotto funzionale e dell’ultimazione di tutte le lavorazioni previste, si rende necessario effettuare opere di pulizia e sistemazione della vasca di colmata tali da consentire adeguate condizioni di salubrità e decoro urbano senza eccessivi aggravi di spesa». Il nodo non sono tanto i costi, ma l’ennesima figuraccia collezionata.

Le opere di copertura della vasca hanno appunto la finalità «di mettere in sicurezza e rendere praticabile temporaneamente l’area superficiale della stessa».

Per questi lavori “imprevisti” l’Utc ha calcolato l’importo di 25.072,20 euro a base di gara, per un costo complessivo di 30.588,08 euro Iva compresa.

La Rubino ha proceduto mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica TuttoGare contrattando con la ditta casamicciolese “Mediterranea s.n.c. di Romano Antuono &C.”, che ne ha offerto il “prezzo” di 24.459,95 euro. L’importo complessivo dell’affidamento ammonta dunque a 30.587,19 euro.

L’arch. Rubino ricoprirà i ruoli di rup, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La determina dà atto «che le spese occorrenti trovano copertura sulle risorse del Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell’Isola d’Ischia».

La stagione estiva in realtà non si sta approssimando, come scritto dalla Rubino, ma è ormai in pieno corso. I lavori di copertura dunque dovranno essere realizzati urgentemente, per evitare problemi di igiene e uno spettacolo indecoroso offerto alla vista non solo dei residenti, ma anche di villeggianti e turisti.