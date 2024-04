Casamicciola, la riqualificazione riparte dall’archistar Fuksas

Ne avevamo già parlato e non c’era l’ufficialità. Oggi, invece, arriva la prima nota ufficiale che annuncia la decisione del comune di Casamicciola Terme di affidare la riqualificazione di Casamicciola Terme, partendo proprio dall’ex Capricho De Calise, con la firma prestigionsa dell’architettura internazionale, Massimiliano Fuksas.

“Oggi compiamo – si legge nel post social del sindaco Ferrandino – un importante passo avanti verso il rilancio internazionale del nostro territorio: sarà l’archistar Massimiliano Fuksas a firmare la riqualificazione e la rigenerazione di Casamicciola Terme. Recentemente, ho invitato il celebre architetto ad Ischia proprio per mostrargli l’enorme potenzialità del nostro territorio, messo a dura prova dai tragici eventi sismici e alluvionali. Così, ammaliato dalla nostra isola e dalla bellezza di Casamicciola, questa settimana ha accettato l’incarico conferito dalla nostra Amministrazione!”

“Massimiliano Fuksas – scrive ancora il primo cittadino – è un genio dell’architettura contemporanea, noto in tutto il mondo per le sue opere iconiche e innovative. A tutti gli effetti, è uno dei massimi progettisti italiani e mondiali degli ultimi decenni: dopo aver lavorato col celebre pittore Giorgio De Chirico, è stato professore presso l’École Spéciale d’Architecture di Parigi, l’Accademia di belle arti di Vienna, la Staatliche Akademie der Bildenden Künste di Stoccarda e la Columbia University di New York, ricevendo nel 2006 la Honorary Fellowship del Royal Institute of British Architects.”

“Sono certo – conclude – che la sua visione creativa e il suo talento straordinario, saranno fondamentali per realizzare progetti ambiziosi, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e attirare l’attenzione di visitatori e investitori da tutto il mondo. Grazie alla determinazione, l’impegno e la guida illuminata di Massimiliano Fuksas, infatti, abbiamo intenzione di far compiere un salto di qualità su scala internazionale, dove la bellezza, l’innovazione e la sostenibilità saranno i pilastri su cui baseremo la nostra ripartenza”.

Gli accordi con Fuksas vanno avanti da mesi. Era il 14 febbraio scorso quando con una nota ufficiale, la business manager dell’architetto, la dott.ssa Caterina Scirocchi scriveva: “Egr. On. Sindaco Giuseppe Ferrandino, La presente per confermare l’interesse di Studio Fuksas per la proposta di incarico da Lei avanzata. Al fine di cominciare le attività di progettazione al più presto, siamo disponibili ad attivare quanto prima un canale di comunicazione con l’Amministrazione Comunale per definire i termini dell’incarico. Può far riferimento all’indirizzo scrivente per avviare le comunicazioni del caso.”