Casamicciola, la presentazione di Peppe Silvitelli e la sua “Per Casamicciola”

FRANCESCO FERRANDINO | Peppe Silvitelli ha scelto la Pizzeria del Corso come luogo in cui presentare alla cittadinanza i componenti della lista “Per Casamicciola”, laddove la sera prima era stata la compagine di Giosi Ferrandino a presentare la propria squadra. Il candidato sindaco si è avvalso anche della partecipazione di numerosi esponenti istituzionali dei partiti di maggioranza, a voler comunicare ai cittadini l’importanza dell’appoggio del governo guidato da Giorgia Meloni a supporto delle istanze di Casamicciola, tuttora tesa al superamento di uno dei momenti più difficili della sua pur lunga storia. L’incontro è iniziato verso le 11.30, moderato dal giornalista Gaetano Ferrandino, che ha dato subito la parola al sindaco uscente Giovan Battista Castagna, la cui amministrazione fu sfiduciata undici mesi fa: «L’unica cosa di cui aver paura è la paura stessa. Non abbiate paura – ha detto Castagna – siamo qui, con gli amici dell’amministrazione uscente, con tanti giovani chiamati ad amministrare Casamicciola per i prossimi cinque anni. Ci sono gli esponenti del Governo e della Regione. Abbiamo una grande forza propulsiva, eppure ieri (riferendosi appunto alla presentazione della lista avversaria, ndr) ho sentito inutili e ridicoli promesse da chi mi ha citato più volte, dal giullare di corte che si è detto pronto a lasciare l’Europa pur di correre in aiuto del paese, senza nemmeno domandarsi se Casamicciola abbia bisogno di lui».

Subito dopo, Giovan Battista Castagna ha rivendicato le innovazioni e i risultati raggiunti durante i suoi anni di sindacatura: «La mia amministrazione è stata la prima a rilasciare un permesso a costruire in sanatoria e a varare una procedura agevolata. Siamo stati noi a far acquisire finalmente al Comune la titolarità dell’Osservatorio geodinamico. Ho sentito critiche verso l’edificio municipale dell’ex Napoleon, eppure siamo stati noi ad intercettare i finanziamenti, per renderlo presidio di Protezione civile, cosa che Casamicciola non ha. Ma il giullare di corte non poteva saperlo». L’ex primo cittadino ha continuato: «L’iter della ricostruzione era avviato, ma è stato bloccato il 26 giugno; da allora più nulla. Sul capitolo-scuole non ho nulla da temere: il commissario Legnini ha dato il suo benestare al progetto di 5 milioni di euro per il plesso Lembo, totalmente rinnovato, così come sono stati acquisiti i finanziamenti per il rifacimento di tutti gli altri plessi. Sulla situazione della società Marina di Casamicciola, un applauso va a Gelsomino Sirabella, il quale può dirvi cosa ha fatto la nostra amministrazione per salvare la società e rimetterla in sesto». Poi un altro affondo sul capitolo relativo allo stato delle casse comunali: «Hanno avuto la faccia di bronzo di dire che il paese è stato lasciato nei debiti! Forse dimenticano che nel 2014 fui eletto sindaco per la prima volta e trovai ben

24 milioni di debiti! E l’anno scorso avevamo chiuso in attivo, mentre in un solo anno si è andati in passivo». Infine, l’appello ai cittadini: «Ho ammirato e ammiro la resilienza e l’empatia dell’amico Peppe Silvitelli, che sono anche la mia resilienza e la mia empatia. Ammiro la sua umiltà, come il suo papà che gli diceva: “Peppe, nessuno è migliore di te, ma tu non sei migliore di nessuno”. Egli ha l’esperienza e la competenza per rendere Casamicciola un paese ancora migliore».

Tra gli applausi della sala gremita di folla, la parola è passata agli altri candidati, a partire da Stani Senese: «col vostro aiuto ci apprestiamo ad amministrare un paese colpito di recente da due grandi drammi, il sisma del 2017 e la frana del 2022. Eventi che hanno cambiato la storia dell’intera isola. Il nostro programma ha vari capisaldi, a partire dall’economia, con l’obiettivo di aiutare le aziende esistenti e incentivare gli investitori. Ecco perché è importante avere l’appoggio del governo e degli enti sovraordinati, che voglio ringraziare attraverso le importanti cariche qui presenti. A differenza dell’alluvione del 2009, quando il governo ci assegnò solo 3 milioni di euro, stavolta invece l’attuale governo ha stanziato oltre cento milioni di euro. Infatti la sicurezza del territorio è una priorità: il 90% della zona alta è privata, il 10% è demaniale. Dobbiamo incentivare i privati a curare il territorio, ricordiamo che la montagna una volta era la parte trainante dell’economia locale. È preferibile ottenere i modesti investimenti di cura e manutenzione del territorio, piuttosto che intervenire dopo un evento drammatico. Voglio dire ai cittadini di Casamicciola che se ci sceglieranno per amministrare, troveranno un’amministrazione presente sul territorio, con un sindaco sempre presente in piazza a Casamicciola Terme, e con l’appoggio delle più alte cariche del Governo».

Poi è stata la volta di Abramo De Siano: «Sono emozionato dal tornare in pista, come vecchia gloria, ma a Peppe Silvitelli non ho saputo dire di no. Egli mi ha chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza per aiutare il paese. E voglio ringraziare Domenico De Siano senza il quale la coalizione non ci sarebbe stata. Il paese si trova di fronte a una scelta storica: deve stare attento, con noi c’è il Governo, senza il quale non si va da nessuna parte. Ringrazio gli onorevoli presenti, per le battaglie fatte in Regione e in Parlamento: vi sosterremo come voi ci sosterrete. Saranno necessarie modifiche normative come avvenne con l’emergenza del Ponte di Genova. Non possiamo sbagliare, la nostra lista è espressione del Governo, siamo pronti alla battaglia e sono convinto che i cittadini ci daranno il sostegno necessario per tornare nel consesso delle migliori località turistiche».

Poi Agostino Iacono, figlio dell’ex sindaco Parisio: «I casamicciolesi non hanno paura. Io e tanti altri siamo terremotati, ma dopo il sisma E dopo la frana, quando avremmo avuto bisogno dell’europarlamentare, egli non si è visto. Chiedo ai cittadini di sostenerci perché siamo noi la squadra più forte e coesa».

Peppe Zabatta ha fatto appello alle dure prove sostenute dal paese: «Noi siamo vicini alla gente, abbiamo messo le mani nel fango, siamo stati i primi a riportare acqua e luce nelle case ammalorate. Il 14 maggio è la festa della mamma, votate per la nostra madre Casamicciola».

Tra i nuovi volti presenti nella lista, quello di Miriam De Crescenzo, giovane radiologa 28enne, e di Stella Del Sole, che ha dichiarato di non aver esitato a rispondere alla chiamata dell’amico Silvitelli, e di essere coinvolta in prima persona nei recenti drammi che hanno colpito il paese, avendo parenti che hanno perso la casa nel sisma e nella frana.

Il coordinatore locale della Lega Nord, Vitale Pitone, ha dichiarato: «Ieri quelli dell’altra lista si sono dovuti sempre giustificare. Noi invece abbiamo dimostrato quanto abbiamo fatto. Sin dal sisma i miei riferimenti politici sono stati costanti. Il governo ci è vicino, ci ha assegnato delle risorse, e altre ce ne darà. Adesso la priorità è la messa in sicurezza del territorio. Ieri qualcuno ha fatto capire che il governo nazionale quasi non serve, ma ciò non è vero: avere il supporto del governo è essenziale».

Tra i componenti della squadra anche il noto Antonio Piro, dipendente comunale da poco in pensione: «Dopo quarant’anni di lavoro al Comune, penso di poter dare il mio contributo al rilancio del paese e di aiuto alla cittadinanza», ha dichiarato Piro.

Altra new entry quella di Annamaria Patalano, che fa valere la grande esperienza a livello scolastico, dopo aver affrontato da madre e da rappresentante d’Istituto le vicissitudini del post-sisma: «Non c’è bisogno di andare lontano per conoscere i problemi del paese, basta bussare alla porta del vicino. Non c’è bisogno di teorici, ma di gente competente e risoluta».

Poi il microfono è passato ad Annalisa Iaccarino, che si è autodefinita la “stalker” a livello istituzionale, vista la perseveranza con cui ha pressato e sollecitato gli esponenti politici ai vari livelli per ottenere risposte alle necessità del paese colpito dagli eventi: «Una scelta non facile, quella di candidarmi – ha dichiarato Annalisa – ma c’è bisogno di unione, di fatti e non di chiacchiere. Ho addebitato tante cose all’amministrazione uscente, ho avuto aspri scontri con Giovan Battista Castagna, ma devo anche riconoscergli una cosa: Giosi lasciò il paese pieno di debiti, D’Ambrosio li coprì, Arnaldo li scoprì, e Giovan Battista li ha tolti. La mia politica è quella di chi non abbandona il cittadino, io c’ero durante i drammi che ci hanno colpito, e continuerò a esserci. Ora basta col parlare di camorra dove non c’è. I cittadini ci diano fiducia, votando Peppe Silvitelli sindaco».

Ciro Frallicciardi ha chiuso il cerchio dei candidati consiglieri: «In questo lungo inverno, ho ribadito a Peppe e a Giovan Battista che la maggioranza del paese è con noi. L’odio, l’invidia e il rancore non ci appartengono. La storia di questo paese ci porta a scelte di responsabilità, per far rinascere Casamicciola. Noi rappresentiamo il centrodestra di governo, che ci aiuterà a uscire dagli ultimi eventi tragici. La ricostruzione non può essere opera di una sola persona, e chi lo dice sa di mentire: è ora di finirla con il “one man show”. La ricostruzione dovrà essere opera di tutti, e ringrazio gli esponenti istituzionali che ci supporteranno nella vittoria e nel futuro amministrativo».

L’incontro è poi proseguito con gli interventi dei vari esponenti istituzionali presenti in sala, a partire dal senatore Cantalamessa: «La tragedia non è colpa dei casamicciolesi ma della politica in senso lato. Quando si viene a sapere che la Regione Campania ha utilizzato solo 20% delle risorse per la messa in sicurezza, fa rabbia. Ma oggi ho sentito qui una passione e una energia che mi fa essere convinto che Peppe sarà il prossimo sindaco di Casamicciola. Noi, come maggioranza di governo, che abbiamo voluto un decreto che si chiama come l’isola, daremo il nostro supporto al paese per ridargli il lustro che merita. La passione che sento intorno alla splendida squadra di Silvitelli sarà quella che farà risorgere Casamicciola e tutto il meridione».

Appassionate parole di supporto sono venute anche dai consiglieri regionali Severino Nappi e Carmela Rescigno, mentre il deputato Pino Bicchielli ha lanciato un trasparente attacco alla compagine avversaria: «

C’è chi cambiando casacca ha sbagliato sempre. C’è chi si è autoeliminato dal panorama politico nazionale, regionale e locale. Chi voterà da quella parte non troverà nessuna interlocuzione, quindi chi li voterà poi non deve lamentarsi». L’onorevole Michele Schiano ha aggiunto: «Giorgia Meloni non è venuta a fare passerelle. Verrà qui successivamente, dopo che noi ci avremo messo la faccia garantendo la vicinanza del governo, a dispetto di chi dice che è importante solo l’Europa».

A coronare l’incontro, l’intervento finale è toccato al candidato sindaco Peppe Silvitelli: «Siamo persone umili, i deliri di onnipotenza non ci appartengono, abbiamo bisogno di tutti. Dopo quella del 25 aprile per tutta l’Italia, per noi casamicciolesi ci sarà una seconda liberazione, il 15 maggio. Con noi c’è una squadra di donne e uomini, con cui in questi mesi abbiamo condiviso idee, progetti, iniziative per rilanciare la nostra Casamicciola Terme e riprendere quel percorso bruscamente interrotto da chi, in maniera scellerata e sovvertendo la chiara volontà popolare, ha inteso porre fine all’azione amministrativa lasciando il paese senza una guida. E mi piace sottolineare che “Per Casamicciola” ha anche il piacere di accogliere in lista persone che non hanno mai ricoperto cariche politiche, a dimostrazione che abbiamo saputo coniugare la continuità al rinnovamento, capace di portare competenze, energie e nuovo entusiasmo.

C’è tanto da fare, io sono pronto, noi siamo pronti, perché ancora una volta saranno unione ed unità di intenti a caratterizzarci ed a fare la differenza. Davanti ai nostri occhi c’è un paese trafitto al cuore dalla frana del 26 novembre 2022, occorre accelerare una serie di processi per dare risposte certe e soprattutto celeri alla cittadinanza. Abbiamo le idee chiare, siamo in costante contatto con i nostri riferimenti al Governo Centrale con i quali abbiamo interloquito già quando si è trattato di redigere il Decreto Ischia (e che continueranno a garantirci supporto e vicinanza), e la presenza al tavolo degli illustri ospiti giunti oggi nella nostra Casamicciola è la testimonianza più eloquente di un filo diretto destinato a proseguire e che non mancherà di sortire i frutti sperati. Guardate, non date credito a chi racconta sciocchezze o fa promesse irrealizzabili: oggi, per riuscire ad uscire da questa drammatica situazione, non si può assolutamente prescindere dal sostegno del governo, da soli non si va da nessuna parte. Chi sostiene il contrario, beh… racconta favole e io certo non prenderò in giro la gente di Casamicciola, la mia gente.

Voglio anche sottolineare che la nostra amministrazione – una volta insediata – si avvarrà anche di professionalità esterne di elevatissimo profilo chiamate ad operare esclusivamente in quei processi legati alla ricostruzione ed alla rinascita della nostra amata terra. Serve alzare l’asticella, e noi lo faremo, anzi questa è una delle mie priorità. Ma ripartiremo anche da dove ci siamo fermati (anzi, da dove siamo stati fermati), ossia da una serie di opere pubbliche che attendevano soltanto di prendere il via per dare un volto diverso a strade, rioni, scuole, edifici pubblici. Confido ancora una volta nel vostro sostegno ed affetto, quello che in tutti questi anni mi avete sempre tributato e che costituisce un “tesoro” che custodisco con orgoglio. Chi mi conosce sa bene che mi sono sempre speso per il prossimo e che soprattutto ho sempre amato Casamicciola. Che sento mia, sulla pelle, nel cuore e nell’anima. E credo di averlo dimostrato con i fatti, sempre, e non con semplici spot. Noi siamo quelli che ci siamo sempre stati, che ci sono, che ci saranno, siamo quelli che vogliono difendere e valorizzare il proprio paese e non colonizzarlo a beneficio degli interessi di pochi. Ecco perché una volta di più il voto del 14 e 15 maggio rappresenta una scelta di campo, molto più importante e determinante di quanto si possa credere. Ringrazio tutti coloro che mi sono e saranno vicini, adesso è tempo di ricominciare. Insieme». Un grande applauso ha salutato le parole di Silvitelli, prima dell’aperitivo che ha accolto gli astanti alla terrazza del vicino bar Topless. Il rush finale, la settimana che porterà alle urne, è iniziato.