Casamicciola, la presentazione di Giosi Ferrandino e della sua “Casamicciola al centro”

FRANCESCO FERRANDINO | Giosi Ferrandino come “timoniere” capace di guidare Casamicciola attraverso gli attuali marosi e riportarla ai fasti che le competono. È questo il messaggio che è emerso ieri nel tardo pomeriggio nell’incontro svoltosi alla Pizzeria del Corso grazie all’ospitalità di Luca Testa, dove la lista “Casamicciola al centro” ha ufficialmente presentato i propri componenti. Un incontro moderato dal giornalista Salvi Monti, il quale nel prologo dell’incontro ha sinteticamente ripercorso gli ultimi decenni di storia del comune termale, dove le recenti tragedie hanno drasticamente ridotto il benessere e la serenità che i casamicciolesi nel tempo avevano saputo costruire. E in queste acque agitate, ha metaforicamente spiegato Salvi, serve una guida esperta, adatta, per ricoprire la carica di sindaco. E qui è intervenuto il candidato che guida la formazione, quel Giosi Ferrandino che fu già primo cittadino di Casamicciola dal 2002 al 2007 prima di ricoprire lo stesso ruolo per il successivo decennio a Ischia: «Ho già fatto il sindaco per quindici anni – ha esordito Giosi – e credo che ogni consigliere debba avere l’ambizione di diventare il sindaco del proprio paese. Sono partito da un paese di ottomila abitanti e sono riuscito a diventare europarlamentare, senza fare la trafila tra regione e parlamento.

Non è stato semplice, ma mentre tanto tempo fa l’europarlamento era visto come l’atto finale di una carriera, dove ci si andava a “riposare”, oggi invece il 65% delle leggi nazionali scaturiscono dalle direttive dell’Europa, quindi ora è in Europa che si decidono i nostri destini. Dopo il sisma del 2017, alle scorse elezioni l’amministrazione eletta riscosse un largo consenso, segno che i cittadini avevano dato molta fiducia alla compagine uscente, eppure oggi a distanza di anni ci ritroviamo con un paese rimasto fermo all’agosto di sei anni fa, ancora sofferente, pieno di ferite, con la frana che ha aggravato la situazione, con le tante persone morte, una tragedia che ci portiamo sempre vivissima dentro di noi. Ebbene moltissimi amici, come già quattro anni, mi hanno nuovamente chiesto di scendere in campo: dunque, ho capito che non potevo voltarmi dall’altra parte; per me è stata come una chiamata alle armi, per mettere a disposizione la nostra esperienza e competenza per risollevare il paese, per ridare fiducia e rilanciare Casamicciola. L’isola dall’esterno è vista come un unicum, quindi se uno dei sei comuni non funziona, i problemi si riverberano su tutti gli altri. E sono qui a dirvi che se dovesse essere necessario, se dovessi rendermi conto che l’impegno richiesto sia tale da richiedere la mia presenza quotidiana, giorno dopo giorno, io sono pronto a rinunciare a tutti gli altri impegni di parlamentare europeo, pur di dedicarmi pienamente a risollevare Casamicciola». Un impegno solenne, quello annunciato da Giosi, salutato da un grande applauso dalla sala gremita del noto ristorante. L’europarlamentare ha elogiato il commissario Legnini e il lavoro sin qui svolto, sottolineando che le risorse e le norme adesso ci sono, dunque gli ingredienti per fare bene ci sono tutti.

Subito dopo Salvi Monti ha dato spazio ai candidati consiglieri, una squadra composta da sei donne e sei uomini, a partire da Ignazio Barbieri: «Sfiduciammo Giovan Battista Castagna dopo essere stati nella sua squadra amministrativa, ma ad un certo punto fecero di tutto quattro anni fa per estromettere completamente me e Loredana Cimmino dalla competizione elettorale. Giovan Battista Castagna si è dimostrato incapace di fronteggiare il momento drammatico che ha colpito Casamicciola, e che si dedicava soltanto alla politica spicciola, che faceva il sindaco solo dall’eliporto al Castiglione e inviava il suo vice a dialogare con gli enti sovracomunali, dunque incapace di rappresentare con autorevolezza il suo popolo nei momenti più difficili della nostra storia. Anzi, ringrazio colui che invece ha saputo farlo, il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, il quale in Parlamento ha dato consistenza alle speranze di tanti terremotati al posto di chi doveva farlo e non l’ha fatto. Negli ultimi mesi siamo stati silenti per rispetto delle vite umane perse nella tragedia di novembre, mentre Giovan Battista ci accusava di tante sciocchezze. Nella notte della sfiducia, essi sono stati capaci in una notte di fare un atto amministrativo diretto all’assunzione di otto persone. Giosi non ha mai abbandonato Casamicciola, non è mai stato così». Ignazio Barbieri ha ringraziato il presidente del consiglio comunale di Ischia, Gianluca Trani: «Con la sua opera di mediazione ha fatto sì che la minoranza – ha dichiarato Barbieri – dal 15 maggio potrà diventare maggioranza dando al nostro paese un sindaco capace e autorevole».

È stata poi la volta di Giovanni Barile: «Non voglio parlare di quello che è successo con la passata amministrazione. Giosi rappresenta la speranza di Casamicciola, come dice Giacomo Pascale, il voto è un sentimento, e chiedo ai concittadini di votare per questa speranza». Successivamente ha preso la parola Nuccia Carotenuto: «Nella precedente breve esperienza amministrativa il mio programma elettorale è rimasto lettera morta, perché non mi è stato permesso di portarlo avanti, e per questo sfiduciai l’amministrazione. All’epoca mi implorarono quasi di candidarmi, ma poi durante il mandato l’amministrazione non ha mai dimostrato di voler fare nulla: mi dicevano che non c’erano mai soldi per i miei progetti, mentre per altri uscivano fuori». Un’altra protagonista della politica casamicciolese, Loredana Cimmino, ha dichiarato: «Nel 2019 dissi a Giovan Battista Castagna che non volevo ricandidarmi con la sua compagine, perché avevo capito dove si sarebbe arrivati. E infatti siamo giunti a una situazione in cui il paese è alla deriva. Mi ricandido per dare il mio contributo al rilancio del paese, e come insegnante voglio porre attenzione particolare alla ricostruzione delle scuole. Da geologa con esperienza, quando è accaduta la tragedia che ha colpito la mia terra, i miei concittadini, ho capito che non si può più scherzare. Non possiamo dare credibilità a chi non ce l’ha, a chi non ha capacità. Ora Casamicciola ha bisogno di persone valide. È il momento di scegliere, fatelo con attenzione, perché stavolta se si sbaglia si rischia di dover davvero abbandonare il paese». Conciso Angelo Croce: «Parlando con lui, ho capito che Giosi è una persona speciale, e per questo ho scelto di candidarmi, e lo ringrazio». L’architetto Angela Di Iorio ha ricordato: «Nella scorsa amministrazione pochi prendevano decisioni e gli altri le subivano. Il mio obiettivo sarà quello di snellire le procedure per le istanze di condono, e invito tutti a darci il consenso perché abbiamo l’occasione di avere un timoniere d’eccezione, non sprechiamola». Un volto nuovo è quello di Ilaria Ferrandino, che infatti ha spiegato come per lei sia tutto nuovo: «Credo che Giosi sia la persona giusta per il paese, e io darò il mio contributo per far sì che Casamicciola possa risollevarsi. Sintetico anche Gianfranco Mattera: «Chiedo la vostra fiducia, e vi assicuro che non la tradirò dal 15 maggio in poi». Poi Leonardo Miragliuolo: «Sono felicissimo che Giosi abbia accettato di candidarsi, e che possa guidarci prima alla vittoria elettorale e poi alla ricostruzione e al rilancio di Casamicciola. Per questo chiediamo la vostra fiducia». L’avvocato Nunzia Piro ha elencato le priorità: «Il primo obiettivo è la ricostruzione, poi ci dedicheremo alle politiche sociali, alla scuola, ai giovani. Giosi è la persona giusta per guidare il vero cambiamento, e la vostra fiducia dimostrerà che non si tratta solo di parole, ma che si tratterà del momento in cui riusciremo a riportare Casamicciola in alto». Raffaella Piro, 23 anni di esperienza nel settore sanitario, ha spiegato: «Su un’isola ci sono vari problemi, che richiedono soluzioni straordinarie. Purtroppo il personale sanitario è spesso arrivato per le emergenze per poi tornare in terraferma. Ecco perché metteremo in campo soluzioni straordinarie per far sì che la sanità locale torni ad avere mezzi e personale adeguato». Infine, Antonio Pisani: «Vogliamo rimettere al centro le persone, ecco perché vogliamo che Giosi torni al timone del paese. Ho avuto varie esperienze associazionistiche sul territorio: numerose famiglie sono colpite da difficoltà economiche. È arrivato il momento di darci fiducia, di ricreare un solido tessuto socio-economico, e lo faremo con Giosi sindaco».

È stato poi proiettato un video con Giosi che illustrava gli edifici-chiave del paese, dal municipio, alle scuole, all’Osservatorio geodinamico, tutti ancora recanti i segni delle conseguenze del sisma. «In sei anni non è stata tolta alcuna maceria, e la frana ha solo peggiorato le cose. Un territorio così non invoglia gli investimenti e non è presentabile come meta turistica. Vogliamo quindi riportare Casamicciola al suo splendore nel più breve tempo possibile».

Salvi Monti ha poi ridato la parola a Giosi Ferrandino: «Il commissario ha iniziato in maniera sollecita le azioni necessarie per la messa in sicurezza, dopo che la frana del 26 novembre ha cambiato totalmente la storia del nostro territorio. Il piano di ricostruzione deve partire dalle scuole, per far tornare i nostri ragazzi a studiare in ambienti salubri e sicuri. Invece da due anni il processo di ripristino delle scuole è ancora fermo. Mai come in questa occasione penso che il voto dei cittadini sia semplice: la storia del mio mandato dal 2002 al 2007 è nota, in cinque anni rendemmo Casamicciola forse il primo comune dell’isola a livello turistico. Adesso invece sembra che dal 2017 e da quelle prime precarie messe in sicurezza alcuni si siano assuefatti a tale paesaggio, con rovine e strade ristrette: io chiedo ai cittadini se davvero vogliono che la situazione resti così “imbalsamata” per i prossimi anni. In tal caso, non votateci. Altrimenti, dateci fiducia. Quando ho lasciato il Comune nel 2007, il porto incassava 1 milione e 600mila euro all’anno. Ora invece l’organizzazione della macchina comunale non c’è. È incredibile come l’amministrazione uscente riuscisse ad adattarsi nei locali fatiscenti dell’ex Capricho. Paradossalmente, con il commissariamento prefettizio molti meccanismi amministrativi sono diventati più veloci. Tra le priorità, vi è sicuramente quella di chi è rimasto senza casa: faremo tornare a casa tutti gli sfollati che ne avranno diritto. Edificio per edificio valuteremo le condizioni di sicurezza, e pretenderemo che le case non sicure, ma che possono diventarlo, possano essere oggetto di lavori di messa in sicurezza. E soprattutto dobbiamo capire che tutti hanno diritto alla casa: chi ha diritto al condono lo avrà, ma anche chi non potrà averlo dovrà comunque avere una casa. Nessuno deve essere lasciato un solo giorno nell’incertezza: tutti dovranno conoscere immediatamente i propri diritti».

Salvi Monti a questo punto ha lanciato la domanda, da avvocato del diavolo: «È vero che da quando hai lasciato l’isola non hai fatto nulla per il tuo paese?». Giosi ha ribattuto: «Nel 2017 dopo il sisma contattai l’allora sindaco dicendomi pronto a fare qualunque cosa e a mettermi a disposizione per Casamicciola, ma non ebbi alcuna risposta. È paradossale che chi era alla guida del paese accusi me di non aver fatto nulla. Eppure è importante avere un ruolo in Europa, dove il Pnrr apporterà risorse ancor più estese di quello che fu il Piano Marshall. Domani mattina (oggi, ndr) l’altra lista ci imiterà con un incontro in questo stesso posto, ci inseguono su ogni cosa: ma essi hanno bisogno di una sfilza di onorevoli della regione, di seconda e terza fila, che facciano “endorsement” e li portino per mano ai tavoli che contano, ma io non ho bisogno di ciò, perché a quei tavoli ci sono già». Giosi ha poi chiuso il suo intervento accennando anche alla disavventura giudiziaria che lo vide protagonista, ma da cui è poi uscito completamente assolto in ogni grado di giudizio, aggiungendo: «Quelli che mi accusarono adesso sono sotto processo, ed è in corso una causa da due milioni di euro di risarcimento di danni: quando sarà conclusa, destinerò quella somma alla comunità di Casamicciola». Un annuncio che ha provocato l’applauso finale dei tanti supporters presenti, prologo al successivo brindisi augurale svoltosi al termine della conferenza. Oggi, nella stessa sala, sarà la lista “Per Casamicciola” a presentare la propria “squadra”.