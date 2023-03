Casamicciola, la carica degli 86 per 2 posti da “C”. C’è la commissione per le assunzioni

Procede speditamente l’iter per l’assunzione di due istruttori amministrativi al Comune di Casamicciola con contratto a tempo pieno determinato.

Una assunzione “celere”, come deliberato dal commissario Calcaterra e come consentito dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile dell’11 dicembre, che prevede il reclutamento di personale a tempo determinato o ricorrendo ad altre forme di lavoro flessibile per la gestione della emergenza alluvione.

E’ stato così dato il via alla procedura di selezione pubblica per la costituzione della graduatoria.

Entro il termine stabilito dall’avviso pubblico, le ore 23.59 del 24 febbraio, sono pervenute ben 92 candidature e il segretario comunale dott. Antonio Russo ha quindi provveduto alla nomina della commissione esaminatrice.

Che sarà presieduta dallo stesso Russo e composta dalla dott.ssa Enza Fontana, consulente esperta in materia di Personale, dall’ing. giuseppe Sorgente, responsabile dell’Area IV Demografica del Comune di Casamicciola Terme, e dal dipendente arch. Francesco Distinto in qualità di segretario verbalizzante.

Il prossimo 14 e 15 marzo, dalle 10.30 sfileranno in 86e sarà meraviglioso come la commissione dovrà fare i salti mortali per consentire ad 15,5 a superare i diversi 20. Ma si sa, con i colloqui tutto è possibile.

