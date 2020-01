Casamicciola. Istituita la nuova commissione CAS. Una conferma

Non c’è pace per la commissione CAS di Casamicciola Terme.

Arriva proprio allo scadere dei festeggiamenti natalizi l’istituzione di una nuova commissione per il contributo in favore degli sfollati.

L’ennesima commissione nominata a Casamicciola e per giunta a stretto giro dopo quella che era stata investita di questo importantissimo ruolo appena il 5 dicembre scorso.

Di fatti una conferma dei nomi a capo della commissione casamicciolese che il sindaco Castagna si è visto costretto ad indicare con decreto sindacale numero 8 del 3 gennaio 2020.

Un decreto ad istituire una nuova commissione che sarà preposta all’istruttore delle richieste del contributo di autonoma sistemazione pervenute al protocollo generale dell’ente. Ciò al fine di provvedere all’istruttoria finale delle pratiche ed alla erogazione del contributo medesimo. La nomina, si legge nell’ultimo decreto sindacale “ravvisata l’urgenza“ da parte del sindaco Castagna di procedere all’istruttoria, la verifica dei dati dei richiedenti il contributo, nonché la necessità di individuare i componenti della commissione al fine di procedere speditamente all’istruttoria delle pratiche per garantire la continuità delle svolgimento dell’istruttoria relativa le pratica in essere. Viste così le nuove ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione, Castagna decreta che la commissione sarà composta da responsabile Dottor Carcaterra Aniello e dai componenti dottoressa Arcamone Chiara, Dottor Mattera Cesare, dottoressa Whitehead Mariagiovanna