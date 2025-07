Casamicciola, “Isola Fiorita”: il Consiglio di Stato conferma la demolizione, respinta l’istanza di revoca

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di revoca presentata da Mario Lettieri contro l’ordinanza che aveva negato la sospensione della demolizione del complesso edilizio noto come “Isola Fiorita” a Casamicciola. I giudici hanno stabilito che non vi è alcun errore di fatto nella precedente ordinanza del 16 aprile 2025, confermando così l’ordine di demolizione n. 85/2024 emesso dal Comune.

La richiesta di Lettieri si basava sull’asserita errata interpretazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) del 7 ottobre 2022, sostenendo che l’ordinanza avesse incluso lavori non effettivamente previsti dalla stessa. Tuttavia, il Consiglio ha rilevato che tale interpretazione non emerge affatto dall’ordinanza originaria. Di conseguenza, l’istanza è stata giudicata inammissibile.

La difesa del Comune, rappresentata dagli avvocati Francesco Mazzella e Stanislao Giaffreda, ha evidenziato come l’istanza di revocazione fosse infondata e basata su una ricostruzione “artata” e priva di riscontri documentali. Gli interventi edilizi contestati – scavi e opere di completamento del piano terra e primo piano – sono stati eseguiti dopo la presentazione della domanda di condono, e quindi considerati abusivi.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la SCIA non legittimava la prosecuzione dei lavori, né sanava gli abusi. Inoltre, la presentazione di una domanda di condono non blocca l’attività repressiva del Comune nei confronti di opere successive e non autorizzate.

Quanto al “periculum in mora”, i giudici hanno escluso l’esistenza di un danno grave o irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione, sottolineando che anzi, il ripristino dello stato dei luoghi potrebbe rendere ammissibile il condono.

In definitiva, il Consiglio ha ribadito che non c’è alcun errore revocatorio e che la demolizione è pienamente legittima. La controversia resta ora sospesa in attesa del giudizio di merito da parte del TAR.