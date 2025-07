Casamicciola, integrazione per il Palazzo Bellavista. Intervento post sisma ancora da realizzare

Tra gli interventi post sisma a Casamicciola rientra anche quello di adeguamento sismico e funzionale ed efficientamento termico dell’ex Hotel Napoleon o Palazzo Bellavista, che prima del terremoto ospitava il municipio.

Un progetto che, alla luce del tempo trascorso, necessita di una integrazione.

La responsabile dell’Area V – Tecnica arch. Simona Rubino richiama in proposito l’Ordinanza speciale n. 1 dell’11.04.2023 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, che individuava e approvava «come urgenti e di particolare criticità gli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del comune di Casamicciola Terme danneggiati dagli eventi sismici e la relativa previsione di spesa». Tra questi è inserito appunto l’“Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” – Miglioramento/adeguamento Sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale”.

Per la verità già a marzo del 2021 la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo per l’“Intervento di adeguamento e miglioramento dell’edificio pubblico strategico ai fini della protezione civile denominato Ex Hotel Napoleon”, già adeguato ed aggiornato dall’ing. Francesco Ruvidi dello “Studio KR e Associati”.

Sono però trascorsi ulteriori anni e già a febbraio scorso è stato necessario, al fine di procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento, nominare un professionista da incaricare per l’adeguamento alle NCT 2018 e al nuovo listino prezzi Regione Campania 2025, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Incarico affidato sempre allo studio napoletano “KR e Associati” dell’ing. Giovanni Kisslinger e dell’arch.Francesco Ruvidi.

Ad aprile sono stati trasmessi al Comune gli elaborati del progetto esecutivo adeguato, ma sta di fatto che ora si rendono necessari ulteriori adempimenti.

Infatti a seguito della Conferenza Speciale di Servizi di giugno scorso la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha evidenziato la necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Evidenziando che «l’immobile è risalente al 1915 per cui ricade nelle determinazioni dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004. Di conseguenza tutta la documentazione deve essere elaborata considerando il bene come monumentale. Viene richiesta un’integrazione progettuale da presentare ai sensi dell’art. 21 (relazione storica, relazione 2 materica, relazione dei caratteri tipologici, documentazione storica di altre progettazioni, se sono stati rilasciati altri titoli autorizzativi) e una caratterizzazione dei materiali e delle tecniche costruttive per comprendere come e di che materiale sono fatti gli intonaci, le murature, i solai e le volte (ove ce ne fossero)».

La Rubino ha dunque dovuto individuare altro professionista esterno per la redazione dell’integrazione richiesta.

Il costo del servizio è stato calcolato in 5.037,20 euro oltre Cassa e Iva e in virtù delle semplificazioni previste dalle Ordinanze Speciali n. 1 del 11.04.2023 e n. 7 del 29.12.2023 del Commissario Legnini, ha proceduto mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorrere a centrale di committenza, in deroga al Nuovo Codice dei contratti.

Sulla piattaforma TuttoGare la responsabile dei Lavori Pubblici ha contrattato con l’arch. Giovanni Barile con studio a Forio e l’incarico è stato affidato per la spesa complessiva di 6.327,28 euro.

Rup di questo ennesimo intervento che da anni attende di essere realizzato è l’ing. Gaetano Grasso, responsabile dell’Area VII Tecnica.