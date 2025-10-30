Casamicciola, indetta la gara d’appalto per Palazzo Bellavista

A Casamicciola è stata finalmente indetta la gara d’appalto per l’intervento post sisma all’ex sede municipale, denominato “Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” – Miglioramento/adeguamento Sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale”. Uno dei tanti interventi che attendevano da anni la realizzazione, poi integrato avendo ad oggetto un immobile risalente al 1915 e pertanto da considerare come bene monumentale.

Come riporta la responsabile dell’Area V Tecnica – LL.PP. arch. Simona Rubino, nel frattempo nuovo rup in sostituzione dell’ing. Gaetano Grasso, l’intervento si compone di due distinti stralci progettuali: intervento all’“Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista O Napoleon” – Miglioramento /Adeguamento Sismico”, il cui importo complessivo è pari a 1.775.579,07 euro, cofinanziato per 1.000.000 con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia “Isole Minori”, e per 775.579,07 a valere sui fondi della Ricostruzione; l’intervento di “Efficientamento Energetico Villa Comunale della Bellavista”, di importo complessivo pari a 871.164,15 euro, è invece finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del “Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e a uso pubblico”, Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020.

La Rubino però sottolinea che «seppure si configurano come due progetti ben distinti in quanto nascono da presupposti finanziari, condizioni di contesto, tempi e modalità distinte, risultano tra loro perfettamente complementari e, pertanto, saranno appaltati in maniera congiunta al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione e di rientrare del forte ritardo accumulato nei confronti del cronoprogramma ministeriale inerente i lavori di efficientamento energetico».

Il quadro economico generale, che unisce i due stralci progettuali, presenta un importo complessivo di 2.646.743,22 euro, di cui 1.719.308,84 per lavori.

Alla fine di settembre è stata avviata la gara d’appalto mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare esclusivamente tra quelli inserite nell’elenco della Struttura commissariale, come previsto dalla Ordinanza speciale n. 1/2023 del Commissario Legnini. Stabilendo di svolgere la procedura telematicamente sulla piattaforma Asmecomm con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo a base d’asta di 1.675.399,92 euro.

I LAVORI DA ESEGUIRE

L’avviso di consultazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 29 settembre al 14 ottobre. Ora la Rubino, pur non riferendo dell’esito della consultazione, ma ravvisata l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori, ha ufficializzato la propria nomina a rup e proceduto alla indizione della gara d’appalto. La spesa complessiva impegnata ammonta a 1.891.239 euro, suddivisa in 1.223.202,64 e 668.037,08 su due diversi capitoli di bilancio.

I lavori previsti dai due distinti stralci progettuali, per l’intervento all’“Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista O Napoleon” – Miglioramento /Adeguamento Sismico” consistono in «un progetto di miglioramento dal punto di vista sismico dell’edificio. La realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale, atti al raggiungimento dei livelli di miglioramento sismico richiesti, determina la necessità di eseguire delle connesse lavorazioni di tipo edile che interessano gli elementi di finitura circostanti le strutture. In particolare, gli interventi strutturali previsti determineranno la necessità di ricostruzione degli intonaci interni ed esterni, delle attintature interne ed esterne, oltre che di alcune pavimentazioni e di tutti gli infissi interni. Alla luce dei fattori di vulnerabilità individuati, si sono progettati interventi strutturali atti a migliorare la risposta sismica dell’edificio, ovvero a sopperire alla mancanza di muratura resistente in direzione est-ovest, al primo e secondo livello fuori terra; a migliorare il comportamento strutturale beneficiando del contributo delle fasce di piano; migliorare il comportamento scatolare dell’edificio; eliminare alcune vulnerabilità locali».

Per l’“Efficientamento Energetico Villa Comunale della Bellavista”: «La realizzazione di interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, passando dall’attuale classe energetica F alla classe A, tra cui: 1. sostituzione attuali infissi, vetusti e non rispondenti alle attuali normative; 2. rinnovamento dell’illuminazione interna ed esterna dell’edificio; 3. rinnovamento impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva; 4. rinnovamento impianto idraulico; 5. realizzazione impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) collegato alle unità interne di climatizzazione; 10. interventi per il miglioramento dell’isolamento termoacustico e per alloggiare i nuovi impianti; 11. sistemi di Isolamento Termico a Cappotto».