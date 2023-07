Casamicciola in Festa: da stasera servizio navetta per le zone alte del paese

A partire da stasera i commercianti che organizzano l’evento Casamicciola in Festa offriranno un servizio a tutti i casamicciolesi ed ai turisti che soggiornano negli hotel delle zone alte del comune: un servizio navetta gratuito dedicato per l’evento.

Dalle ore 20.30 e fino all’una di notte un minibus da 20 posti partirà dalla fermata EAV in piazza Marina davanti all’ex Capricho proseguendo per piazza Bagni la Sentinella, La Rita effettuando corse continue per tutta la serata a queste fermate: hotel Manzi, hotel Villa D’Orta, Villa Janto’, Scuola Elementare Sentinella, Hotel Bel Tramonto, Hotel La Pergola.

L’iniziativa sarà ripetuta per ogni mercoledì di festa per consentire ai turisti di godere della manifestazione senza stress ma pure per disincentivare l’utilizzo delle auto dei cittadini casamicciolesi che potranno così raggiungere il centro cittadino in tutta comodità ma senza dover usare i loro veicoli.

“Abbiamo deciso di tassarci per offrire un servizio in più agli ospiti del nostro comune, per ringraziarli di aver scelto Casamicciola per le loro vacanze, un piccolo gesto che speriamo sia apprezzato; siamo anche convinti della necessità di ridurre progressivamente il traffico veicolare sulle nostre strade: questo è un esperimento che speriamo serva agli amministratori isolani per studiare le soluzioni più adatte per arrivare a questo risultato” dice Lucio D’Orta, uno degli organizzatori di Casamicciola in Festa.