Casamicciola, in cassa mancano 727mila euro di Imu

L’approssimarsi della scadenza dei termini di legge costringe il Comune di Casamicciola Terme a dare il via alla “caccia” ai contribuenti morosi. In questo caso, coloro che non hanno versato per tempo quanto dovuto a titolo di Imu relativa all’anno 2018.

Anche alla luce di quanto previsto dalla legge del 2020, che proroga di 85 giorni i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020 di tutti gli atti di accertamento per omesso versamento relativi alle annualità d’imposta 2015/2019. Come evidenzia in determina il responsabile dell’Area II – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie rag. Giuseppe Scotti.

In base alle aliquote Imu approvate nel 2018, la società “SO.G.E.T.”, affidataria del servizio di gestione ordinaria e straordinaria e della riscossione coattiva di imposte e tributi, ha verificato proprio per quell’anno un sostanzioso ammanco. Notificando al Comune ben 85 avvisi di accertamento per omesso, parziale e ritardato pagamento, che complessivamente ammontano a 726.979 euro.

Il rag. Scotti ha così provveduto ad approvare l’elenco dei contribuenti debitori dell’Imu 2018. Il corrispondente importo in entrata si concretizzerà effettivamente solo a seguito della riscossione coattiva.