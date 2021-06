Casamicciola. Il terminal portuale si rifà il look

Il terminal portuale si rifà il look a Casamicciola. Servizi igienici e tecnologici più ampi e nuovi spazi. C’è anche l’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA del responsabile comunale Ing. Carmine Crispino in favore del legale rappresentante Bove Raffaele, , in qualità di Mar. NP – Guardia Costiera, Delegato dalla Capitaneria di Porto di Napoli, ha presentata S.C.I.A. per “Lavori di Ordinaria e Straordinaria manutenzione presso l’edificio in Piazza Marina del Comune di Casamicciola Terme – Pontile Italia 90 box 6-9, consistenti nell’ampliamento di nuovi servizi igienico-sanitari e tecnologici senza aumento di volumetria e superficie, la chiusura di un vano sulla facciata secondaria e l’apertura di un nuovo vano sulla facciata principale del box.

Per il rilascio di detto titolo edilizio si è resa necessaria I’ Autorizzazione Paesaggistica in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale.

A seguire le procedure inerenti i lavori l’ arch, Alessio Abbondante. L’intervento ricade nella zona F4 (Zona Balneare) del vigente PRG e in zona P.I. (Protezione Integrale) del P.T.P. dell’Isola d’Ischia e la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 25/02/2021 ha espresso, ai soli fini paesaggistici, parere positivo.

Dal canto suo la Soprintendenza SABAP per l’Area Metropolitana di Napoli ha espresso il seguente Parere favorevole dando come prescrizione vincolante la necessità che il nuovo varco di accesso da porre sul fronte principale del box preveda il disegno, l‘ampiezza e la tipologia uguale a quello delle porte esterne già presenti in situ. Le opere sono state in gran parte già realizzate ed in verità sembrerebbero aver dato una impressione di maggiore prospetta e visibilità al terminal prima angusto e poco accogliente. Un bigliettino da vista che, per una località con velleità di sviluppo turistico come Casamicciola, andava assolutamente cambiato. Anche s va detto che tutto è perfettibile…Intellgenti pauca!