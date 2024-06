Casamicciola, il promotore per i tirocini arriva dal Veneto

Tirocini di inclusione sociale al via anche a Casamicciola, nell’ambito del PAR GOL (garanzia occupabilità dei lavoratori) Campania con risorse del Pnrr destinate alle politiche del lavoro. Il Comune ha partecipato all’avviso pubblico regionale e al contempo si è attivato per la ricerca di un soggetto promotore. La responsabile dell’Area II Servizi al Territorio dott.ssa Simona Accomando ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature da parte degli agli operatori privati accreditati.

Dopo la riapertura dei termini, sono pervenute tre manifestazioni di interesse da “APL Lavoro S.R.L. Agenzia per il Lavoro Training &Working – Progetto Europa”, l’impresa “Tempi Moderni Spa” e “Qualifica Group Formazione e Lavoro Impresa Sociale Srl”. Istanze valutate dalla apposita commissione presieduta dalla dott.ssa Accomando e composta dalla dott.ssa Chiara Arcamone e dalla dott.ssa Elisabetta Di Iorio. La commissione ha ritenuto maggiormente idonea per la realizzazione dei tirocini la “Tempi Moderni” di Conegliano in provincia di Treviso. Con l’impresa veneta verrà dunque stipulata l’apposita convenzione.