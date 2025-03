Casamicciola, il porto “affidato” a Gaetano Grasso. Istituito l’Ufficio per la Gestione del Porto Turistico

In attesa della definizione del contenzioso appena iniziato con “Cala degli Aragonesi”, Giosi Ferrandino, deciso ad andare avanti per la propria strada, ha assunto una ulteriore iniziativa. La Giunta di Casamicciola ha infatti approvato la delibera che istituisce l’Ufficio per la Gestione del Porto Turistico. E affida la “patata bollente” a Gaetano Grasso. Il nuovo ufficio infatti sarà collocato nel Servizio Demanio all’interno dell’Area VI – Urbanistica, di cui è responsabile l’ingegnere.

Per concretizzare tale iniziativa e creare la struttura che, in generale, dovrà curare la gestione delle aree portuali, la Giunta ha dovuto procedere ad una nuova revisione dell’attuale organigramma vigente, ovvero della organizzazione delle Aree, Servizi ed Uffici.

In proposito si evidenzia che «rientra nei programmi dell’Ente procedere alla revisione dell’attuale organigramma vigente, secondo i principi di pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici dell’Amministrazione per la realizzazione del miglior utilizzo delle risorse umane».



Come anche rientra nei programmi «rivedere ed adeguare l’organigramma attualmente vigente, al fine di accrescere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e massimizzare i risultati e dotare il Comune di una struttura pienamente rispondente alle esigenze della collettività». Il tutto in nome della ottimizzazione delle risorse disponibili, finalizzata alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e allo snellimento delle procedure. Questo in via generale.



Tornando al caso specifico, la delibera di Giunta adottata il 18 marzo richiama la “famigerata” deliberazione del Consiglio comunale del giorno 14, avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di portualità turistica del porto di Casamicciola Terme al Comune di Casamicciola Terme. Gestione diretta ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 201/2022”, con la quale Giosi Ferrandino ha ulteriormente confermato la linea già tracciata. Stabilendo che il Comune gestirà i servizi di portualità turistica mediante la modalità della gestione diretta in economia, estromettendo in un sol colpo “Cala degli Aragonesi” e “GM Nautica”, ma anche la stessa “Marina di Casamicciola”.



L’Ufficio per la Gestione del Porto Turistico di Casamicciola Terme è stato istituito e sarà “diretto” dall’ing. Gaetano Grasso. Questo è il dato certo, in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda e degli esiti del contenzioso su cui dovrà pronunciarsi il Tar.