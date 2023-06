“Casamicciola. Il paese delle terme da sempre”, la nuova campagna di comunicazione per la stagione turistica 2023

Colorata, accattivante e incisiva. Ecco la nuova campagna di comunicaizione che pone Casamicciola Terme e le sue Terme (scusate il gioco di parole) al centro di un discorso di rilancio turistico a 360 gradi.

In pieno stile “guerrilla marketing” grandi teloni colorati sono apparsi questa mattina presso l’immobile del “Capricho” nel cuore di piazza Marina per dare il benvenuto a turisti e residenti.

Una bellissima iniziativa che strizza l’occhio al mondo social e, nel contempo, rinvigorisce un chiaro messaggio che non deve mai essere dimenticato: noi siamo l’isola delle terme, e Casamicciola lo è da sempre!