Casamicciola, il mezzo porto nudo torna al comune

Dopo mesi di pressioni immotivate, ricorsi al TAR e imbarazzanti retromarce amministrative – come l’annullamento in autotutela degli atti censurati dallo stesso Tribunale Amministrativo – il porto turistico di Casamicciola è tornato nelle mani del Comune. Ma più che una conquista, appare oggi un’eredità problematica: un’infrastruttura spoglia, priva di impianti e pontili, e completamente inutilizzabile.

Il verbale di consegna firmato il 19 maggio 2025 certifica ufficialmente il passaggio: la società Cala degli Aragonesi s.r.l., uscente, ha restituito al Comune le aree demaniali che per anni ha gestito a proprie spese, nel rispetto degli obblighi contrattuali. Una restituzione regolare e ordinata, seguita alla scadenza della concessione demaniale n. 21/2008. Tuttavia, alla data odierna, il Comune non ha ancora avviato alcuna procedura di occupazione anticipata: le aree sono quindi formalmente libere, ovvero “di nessuno”.

UNA GESTIONE PROMESSA, MA ANCORA TUTTA DA COSTRUIRE

Ora il Comune, che ha scelto di intraprendere la strada della gestione in autonomia e in economia, dovrà partire da zero: ricostruire pontili, ripristinare impianti elettrici, idrici e di sicurezza, pianificare accessi e servizi. Un lavoro enorme, senza ancora alcun progetto concreto o cronoprogramma noto.

Il problema, però, non è solo tecnico. È politico. La vicenda del porto di Casamicciola racconta di una gestione amministrativa priva di visione, guidata più da logiche di scontro che da un’autentica strategia di rilancio. Cala degli Aragonesi ha fatto la sua parte fino in fondo, adeguandosi alle richieste del Comune e organizzando la restituzione delle aree in modo corretto. Ma ha anche subito – senza motivazioni concrete – una scelta miope, che ha danneggiato non solo l’impresa, ma l’intera comunità portuale e turistica.

IL DISPETTO PRIMA DELLA PROGRAMMAZIONE

La revoca della concessione e il successivo stallo amministrativo non sembrano frutto di un disegno organico, bensì di un atteggiamento dettato dal dispetto. Il Comune ha preferito interrompere una collaborazione funzionante, senza predisporre un piano alternativo. Nessuna gara, nessuna procedura transitoria, nessun servizio garantito. Solo uno spazio portuale oggi vuoto, abbandonato, e che nessuno può legalmente gestire.

Eppure siamo al 20 maggio. Con la stagione turistica ormai iniziata, il porto di Casamicciola è inaccessibile, impraticabile e fuori uso. Un danno evidente all’economia locale, alle attività nautiche e commerciali, e all’immagine stessa del territorio.

Cala degli Aragonesi, da parte sua, ha difeso i propri interessi nelle sedi legittime, ma ha anche dimostrato senso di responsabilità, eseguendo ogni disposizione del Comune, fino alla riconsegna completa delle aree. Ora, mentre rimuove le ultime attrezzature – come previsto entro il 27 maggio – osserva con amarezza lo scenario di un porto deserto, reso tale da decisioni illogiche e autolesioniste.

GESTIONE FUTURA TRA DUBBI E ZONE GRIGIE

Ora i dubbi più urgenti riguardano proprio la gestione futura del porto. In questi mesi di studi, approfondimenti e dichiarazioni, è emerso un dettaglio non trascurabile: tutta l’area portuale destinata ai cosiddetti “residenti” sarebbe in realtà, secondo le planimetrie e la normativa vigente, un’area asservita alla scuola velica. E quella zona, per definizione, dovrebbe essere gestita senza scopo di lucro.

Si continuerà dunque a far pagare i residenti per ormeggiare in un’area dove non si dovrebbe incassare nulla? Il Comune replicherà il modello già visto, ignorando le regole e continuando una gestione non conforme? E chi è deputato al controllo – gli enti superiori e gli organi tecnici – svolgerà finalmente il proprio ruolo da controllore imparziale e attento?

Se, come sembra, quella zona non può più ospitare imbarcazioni private, resta aperto un ulteriore nodo: dove ormeggeranno allora i residenti? Verrà destinata loro l’area precedentemente gestita da Cala degli Aragonesi? E sarà gratuita, come accaduto nel porto di Lacco Ameno lo scorso anno, con ormeggi “di fatto” concessi senza regolamento e senza canoni?

Domande pesanti, che meritano risposte immediate. Perché il tempo delle scelte politiche è finito. Ora è il tempo della trasparenza, della legalità e della competenza. E su questo banco, l’amministrazione comunale ha già dimostrato di non essere all’altezza.