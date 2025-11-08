Casamicciola, il gioco delle tre destre e il doppio gioco di Giosi e Annalisa

La campagna elettorale per le regionali procede a bassa intensità, quasi in apnea. Nulla di inatteso, a dire il vero. Qualche sussulto di quelli che fino a ieri giuravano sulle “scie chimiche” e oggi scoprono la scheda elettorale, mentre i grandi elettori isolani fanno i conti con l’imbarazzo di dover entrare nelle case degli elettori a chiedere il voto non per sé, ma per candidati che, puntualmente, una volta eletti, dimenticano numeri di telefono, promesse e priorità dei territori che li hanno sostenuti.

Diverso è il gioco che stanno provando a mettere in campo i candidati “ufficiali” Francesco Del Deo (Lega), Maria Grazia Di Scala (Casa Riformista), Severino Nappi (Lega) e Ira Fele (Fratelli d’Italia), moglie di Michele Schiano di Visconti. Tutti e quattro, pur con modalità differenti, hanno un radicamento reale sull’isola e in terraferma e stanno tentando di riannodare vecchi accordi, di riaccendere intese sopite, di riaprire canali di amicizia politica che erano finiti in stand-by. È la vecchia scuola, quella che ancora si illude di poter bilanciare il peso delle segreterie regionali con il lavoro di relazione sul territorio.

Quello che non sorprende, ma che emerge in maniera plastica come cartina di tornasole di un modo di fare politica sempre più opaco, è il gioco casamicciolese che vede protagonisti Giosi Ferrandino e Annalisa Iaccarino. Qui la trama si fa più sottile, più ambigua, più sfuggente.

Da un lato Giosi Ferrandino sembra aver rispolverato il metodo “CPL Concordia”, non sazio dei danni politici che quel sistema di relazioni, ammiccamenti e sponsorizzazioni gli ha già procurato. Ricomincia a raccomandarsi ai media che continuano a dipingerlo “bravo, bello e buono” e, nel frattempo, indica come suo riferimento il semi-sconosciuto Librandi, presentato come “amico imprenditore”, candidato di area e terminale di interessi lontani dall’isola. Una dinamica già vista: il leader locale che garantisce per il nome calato dall’alto, chiedendo al sistema mediatico compiacente di costruirgli un’aura di affidabilità e rispettabilità.

Dall’altro lato c’è Annalisa Iaccarino che, lontano dai riflettori ufficiali, spacca il voto di Casamicciola sedendosi al tavolo con Iole Abbatangelo di Fratelli d’Italia al Bar Calise, in compagnia dei nuovi amici meloniani ischitani. Una scena che ha fatto drizzare più di qualche antenna. Non tanto per la riunione in sé, quanto per il messaggio politico implicito: l’assessore che si accredita come interlocutrice autonoma con Fratelli d’Italia, scavalcando il suo stesso sindaco e presentandosi a un tavolo dove, fino a ieri, nessuno l’aveva mai vista.

La mossa ha spiazzato non poco sia Ida De Maio sia i “super quattro” fratelli Balestrieri, che si sono ritrovati improvvisamente questa “sconosciuta” seduta al tavolo con la quota rosa da portare in dote a Marco Nonno. Un tavolo che, nelle intenzioni originarie, doveva essere il luogo di sintesi di equilibri già definiti, non il palcoscenico per l’ingresso a gamba tesa di un nuovo soggetto politico-relazionale.

Il punto, ora, è capire se Giosi e Annalisa stiano giocando la stessa partita con due mazzi di carte diversi oppure se, al contrario, siano già in rotta di collisione.

Secondo una prima interpretazione, il passaggio di Annalisa Iaccarino da “Noi Moderati” a “Fratelli d’Italia” passando per la “Lega”, nonostante la rinuncia alla candidatura alle regionali, sarebbe parte di una strategia condivisa con il sindaco di Casamicciola. Una manovra studiata per ridimensionare il rapporto con Fulvio Martusciello, mantenendo un piede in Forza Italia ma aprendo, al tempo stesso, un canale privilegiato con la destra “nascente” in Campania. Una sorta di ricollocazione controllata dopo anni trascorsi ad occupare spazi di potere nell’area di governo regionale di centrosinistra. In quest’ottica, la presenza ai tavoli di Fratelli d’Italia e il dialogo con la Lega servirebbero a rimettere in gioco Ferrandino e Iaccarino come “pezzi spendibili” in ogni scenario, comunque vada il voto.

C’è però una seconda lettura, più ruvida, che racconta una storia diversa. In questa versione, i due non sarebbero affatto alleati, ma ormai separati “in giunta”: Annalisa Iaccarino proiettata verso la Lega e i suoi referenti, Giosi Ferrandino agganciato a Forza Italia e alla linea Martusciello, seppure con sempre maggiore libertà di movimento. La manovra di portare Edmondo Cirielli alle Terme Belliazzi di Casamicciola, nelle prossime ore, sarebbe la prova muscolare che l’assessore, eletta con i voti di Giovan Battista Castagna, intende esibire nei confronti del suo sindaco. Un messaggio chiaro: “sono io il riferimento della nuova destra a Casamicciola, non tu”.

Una sfida che, il 25 novembre, potrebbe trasformarsi in una resa dei conti politica vera e propria. Del resto, Giosi Ferrandino non ha mai temuto l’arma dell’azzeramento di giunta. Basta chiedere a Gianluca Trani, dopo il flop europeo dell’attuale sindaco di Casamicciola: quando c’è da chiudere un ciclo, Ferrandino non si fa troppi scrupoli a tagliare, rimpastare, ricominciare.

Nel frattempo, questo balletto di ruoli, sigle, incontri riservati e foto rubate espone il candidato governatore della destra in Campania a una figura tutt’altro che brillante. La scena del “candidato che va casa per casa”, se letta fuori dalla retorica della campagna elettorale, rischia di restituire l’immagine di un leader costretto a inseguire pacche sulle spalle e pacchetti di voti gestiti da amministratori locali in piena confusione strategica. Edmondo Cirielli ridotto al ruolo di un Fulvio Bonavitacola qualsiasi, usato come “portabandiera di giornata” nelle contese intestine tra correnti, anziché come guida di una proposta politica coerente. Non è esattamente il miglior biglietto da visita per chi ambirebbe a governare la Regione.

In tutto questo, Casamicciola resta ancora una volta sullo sfondo: un Comune ferito, alle prese con la ricostruzione, con famiglie che aspettano risposte sulla casa, sulle scuole, sulla messa in sicurezza del territorio. Eppure, mentre la comunità vive ancora le conseguenze di tragedie recenti, la priorità del ceto politico locale sembra essere la solita: posizionarsi in tempo utile sul nuovo carro che passa, che sia di centro, di centrodestra o di destra “più destra”.

Il doppio gioco di Giosi e Annalisa, al netto di tutte le sofisticate letture politiche, finisce così per assomigliare alla vecchia storia di sempre: non una visione per il paese, ma una continua, ossessiva ricerca di un posto al sole nel prossimo giro di potere. Con la differenza che, oggi, a guardare la scena, gli elettori sono meno ingenui, più stanchi e decisamente più diffidenti. E non è detto che, questa volta, il trucco riesca.