CASAMICCIOLA, IL DISASTRO E’ IMMENSO

Il disastro di Casamicciola si presenta amaro. Come non lo abbiamo mai visto. Le notizie sono contrastanti e le voci non si possono e non si devono seguire. La situazione è gravissima e la Polizia ha allertato i mezzi della Protezione Civile per il recupero dei cittadini messi in salvo e la ricerca dei dispersi.

Il cui numero, in questo caso, è ancora incerto. Le abitazioni di Via Celario colpite dal fango sono due, ma la furia della natura che è scesa giù avrebbe potuto fare molti altri danni. Danni che, al momento, non si possono contare sia per la difficoltà di raggiungere i luoghi, sia per le impervie condizioni meteo.

Le notizie certe, fino ad ora, sono queste: “Stamattina alle ore 5 a Casamicciola Terme si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che

ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, portato via dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Sul posto Carabinieri, Protezione

civile e Vigili del fuoco. Al momento abbiamo 2 abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Dispersa una famiglia composta da marito, moglie e un neonato E ancora una 25enne al civico 8″.