Casamicciola, i dirigenti “arrivano” da Procida. E Dino Ambrosino “benedice” anche Pascale

Il Commissario Straordinario Simonetta Calcaterra, al fine di coprire i ruoli vacanti nella pianta organica di Casamicciola, con l’assunzione di tre dirigenti cat D. e di 2 istruttori cat C, legati alle operazioni dell’emergenza frana, ha ricevuto la nota dal sindaco del Comune di Procida in cui viene comunicata la disponibilità a utilizzare la graduatoria approvata con determinazione n. 1609 del 06/12/2022 per procedere all’assunzione a tempo determinato di tre istruttori direttivi tecnici. Il concorso procidano, quello destinato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi tecnici categoria d, contiene molti nomi “caldi”.

Ieri, a Procida, l’Arch. Gioacchino Rosario De Michele e l’Ing. Ciro Iozzino hanno firmato con il comune di Dino Ambrosino. A questo punto, la Calcaterra dovrà scorrere la graduatoria. Una graduatoria che ci riserverà diverse sorprese. Il primo “papabile” è il semi lacchese Vincenzo D’Andra che, però, rinuncerà all’incarico di Casamicciola sia per la proroga “sismica” incassata ieri sera sia perché Pascale (dopo aver ricevuto l’ok dal sindaco di Procida) ha avviato l’iter per l’assunzione a tempo indeterminato a Lacco Ameno. Dopo D’Andrea, a disposizione del commissario, per Casamicciola, ci sono Di Fonzo Renato, Zippo Felice, Stroscio Massimo, Cauteruccio Raffaella, Cimino Eugenio, Terralavoro Lucia, Castagna Maria Caterina e De Stefano Olga. Ci fermiamo qua anche se la graduatoria continua. Avranno tutti voglia di fare i pendolari o, finalmente, la Calcaterra potrà riportare a Casamicciola, Maria Caterina? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, questi sono i nomi.

Per i due profili di categoria C, invece, i nomi possibili in graduatoria sono Lubrano Lavadera Lucia e Caggiano Stefano. Anche per loro, ovviamente, vale il discorso dell’isola. Sono in graduatoria e sono idonei. Potranno dire facilmente “NO” ad un contratto a tempo determinato. Anche per questo, beh, staremo a vedere…