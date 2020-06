Casamicciola, i clochard allontanati dal Pio Monte

Basta con il Pio Monte terra di nessuno, impresa mai facile in una struttura ormai fatiscente, non presidiata e dalla quale si può accedere da molteplici punti. Ma l’amministrazione comunale di Casamicciola Terme ha portato a compimento un’operazione all’interno della struttura di proprietà dell’ente morale che ha consentito di allontanare dalla stessa numerosi clochard che l’avevano eletta a propria dimora. Un’attività frutto della rimozione di diverse suppellettili e dello smontaggio di aree che diversi cittadini di nazionalità esterna avevano adibito a propria dimora. L’impegno profuso dal sindaco Giovan Battista Castagna ed in particolare dal consigliere Giovanni Barile ha fatto sì che sia stato trovato un ricovero dignitoso a quasi tutti questi soggetti. Si è poi proceduto anche ad una serie di pulizie di determinate aree del Pio Monte, che proseguiranno anche nei giorni a venire grazie al supporto delle maestranze della società partecipata AMCA. L’allontanamento dei clochard dal Pio Monte della Misericordia era stato invocato a gran voce anche da diverse mamme che spesso accompagnano a giocare i loro figli presso l’area giochi ubicata all’interno della struttura.