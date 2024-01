Casamicciola ha il suo “poker” di tecnici. Completato anche questo concorso

E anche i 4 tecnici da assumere part time ci sono. Prima di ogni altra riflessione, tuttavia, fa fatta una breve premessa. La selezione pubblica ha premiato chi, in qualche modo, si è distinto per impegno e professionalità e se questo concetto, non è il meglio che ci si può aspettare da un concorso pubblico, almeno, c’è una testimonianza di capacità che, in qualche modo, vela i rapporti che hanno suggerito la graduatoria finale.

Per quanto l’ingegnere Lucia Emanuela Taliercio, già avesse dato prova di impegno nel suo impegno al comune di Casamicciola (è l’attuale responsabile del paesaggio dell’Ente) diventa difficile al cronista non segnalare che la Taliercio è la nipote del più famoso Abramo De Siano. E la storia recente di Casamicciola e quella meno recente di Ischia e di Forio ci portano a fare un semplice due più due.

Dopo la Taliercio, al comune di Casamicciola arriva anche Simona Rubino. Giovane professionista che ha dimostrato in quel di Forio, nonostante la guida Del Deo, di essere attenta nello svolgere i compiti che le vengono assegnati.

Sempre rimarcando il profilo personale che non mettiamo in dubbio, il terzo assunto è Gennaro Giugliano. Al netto di ogni capacità, è impossibile non rimarcare la vicinanza storica della famiglia con l’eurodeputato. Se poi ci aggiungiamo che il trascorso con la CPL Concordia il quadro divento tutto più chiaro.

Ultima dei quattro, senza bisogno di presentazioni ulteriori, è Floriana Carraturo. Il cognome dice tutto. Ma sarebbe folle far ricadere le colpe dei padri sulle figlie.

La selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part time al 50% ed indeterminato di n. ,4 profili tecnici (ex categoria d) – area dei funzionari e della elevata qualificazione ha la sua graduatoria finale così composta: Taliercio Emanuela Lucia 61, Rubino Simona 60,5, Giugliano Gennaro 60,4, Carraturo Floriana 59,12, Ascanio Aniello 58,7, Apetino Andrea 58,4, Castagna Sara 57,2, Cataldo Domenico 54, Esposito Gaetano 53, Imparato Mario 52, Califano Simona 48, Distinto Francesco 47,5.