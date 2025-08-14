Casamicciola, Giosi risolve i problemi con l’ARPA: revocato il divieto di balneazione

Poche ore dopo l’intervento di riparazione della condotta effettuato da Evi spa, sono arrivati i dati dell’ARPA Campania sulla balneabilità delle acque di Casamicciola. Le analisi, in maniera forzata e al limite del fantasioso secondo il comune, “smentiscono le accuse di inquinamento” diffuse nei giorni scorsi.

Nel comunicato, l’amministrazione definisce l’intera vicenda «l’ennesimo episodio di sciacallaggio mediatico», che rischia di compromettere l’immagine del paese proprio alla vigilia del Ferragosto, nel momento di maggiore afflusso turistico. A sollevare la polemica, si legge, sarebbero stati «quattro di numero» soggetti, animati più dalla ricerca di visibilità che dalla volontà di affrontare le criticità reali dell’isola.

Il Comune sottolinea che, se davvero l’obiettivo fosse il bene di Casamicciola e dell’intera Isola d’Ischia, queste energie potrebbero essere impiegate per affrontare problemi concreti, con il supporto del mondo associativo e della società civile, invece di diffondere allarmismi sul mare — definito «il nostro bene primario» — con conseguenze potenzialmente gravi per l’economia e la reputazione del territorio.

La nota ricorda inoltre che episodi di temporanea non conformità delle acque, spesso legati ai temporali estivi, non sono esclusiva di Casamicciola: fenomeni simili interessano ogni anno altri comuni isolani e si risolvono quasi sempre nell’arco di poche ore.

Poi dagli uffici di Giosi Ferrandino passano alla modalità “vittima”. Secondo l’amministrazione, l’attacco mediatico conferma che l’attuale gestione del Comune sta dando fastidio a qualcuno: «Oggi i problemi si affrontano e si risolvono — si legge — e Casamicciola negli ultimi anni ha rialzato la testa. Non è un caso che gli attacchi arrivino solo qui e solo da certi personaggi».

Il comunicato si chiude con un messaggio diretto ai cittadini e ai turisti: «Non ci fermeremo davanti alle bugie. Continueremo a lavorare per la nostra comunità, il nostro turismo e la difesa dell’ambiente. Casamicciola continuerà a crescere fino a diventare il fiore all’occhiello dell’isola. Buon Ferragosto a tutti, vi aspettiamo per un bagno a Casamicciola Terme».