Casamicciola, Giosi ri-accende la luce: +12% su Silvitelli

Gaetano Di Meglio | Casamicciola ha cambiato. Casamicciola ha bocciato. Casamicciola ha giudicato. Casamicciola si è data un’opportunità. Sono queste, secondo noi, le quattro chiavi di lettura del voto di domenica 14 e lunedì 15 maggio. Un voto che segna una nuova pagina. Una nuova storia. Un nuovo corso. L’effetto Giosi ci è stato e si è visto. Si è visto soprattutto lunedì sera quando si sono fatti i conti con le schede che veniva fuori dalle urne. Un effetto importante: 12 punti percentuali, 542 voti di differenza per un politico lontano dal territorio e impegnato altrove da oltre 17 anni.

Prima di entrare nello specifico, però, è giusto dire che il voto di domenica e lunedì è stato un voto che ha fatto giustizia e ha messo le cose in ordine. Nel modo che solo il popolo sa fare: esprimendo il verdetto inappellabile delle urne. Quello che fa ragionare e quello che indica una direzione (che poi questa non venga seguita, beh, è un fatto che regoleremo tra 5 anni).

Casamicciola ha cambiato

Casamicciola ha cambiato la sua guida e la sua classe dirigente. Ha scelto un sindaco nuovo, un sindaco lontano dall’amministrazione diretta del paese. Un fattore novità. Casamicciola ha cambiato dopo il terremoto e ha cambiato dopo aver visto e valutato quelli che, invece, promosso 4 anni fa. C’è stato chi ha aveva ricevuto l’onore da parte del popolo di Casamicciola dopo il terremoto e ha fallito anche la sua seconda chance.

Casamicciola ha cambiato e lo ha fatto anche nel voto che ha espresso. Ha cambiato anche dall’altro lato. Ha cambiato anche tra le scartine dei valori e della rettitudine. Altro che “moglie di Cesare”. Ma questo sarà un altro lungo capitolo che tratteremo, ma non ora.

Casamicciola ha bocciato

Casamicciola ha bocciato tutti quelli che hanno avuto a che fare con la gestione del potere e ha mostrato una selezione chirurgica nel farlo.

Ha bocciato Giovan Battista Castagna (arrivato come secondo degli eletti da sindaco uscente).

Ha bocciato Nunzia Piro.

Ha bocciato l’assessore Stani Senese (nonostante il voto e il ruolo rivestito).

Ha bocciato Antonio Carotenuto.

Casamicciola ha bocciato Ciro Frallicciardi e, con lui, tutti quelli che, in modo e nell’altro è assurto a ruolo di amministratore. Che siano i due posti al porto di Carotenuto (Nuccia entra in consiglio comunale solo grazie al cognome arrivata a pari voti con Antonio Pisani a 276 voti di preferenza), che siano l’attivismo con la scuola o con il ruolo da presidente del consiglio come l’avvocatessa Piro non cambia.

Ha bocciato chi pensava che un po’ di clientela spicciola potesse significare consenso come il vice sindaco uscente e candidato sindaco.

Ha bocciato chi ha pensato a crescere per i fatti suoi e ha bocciato chi si è reso complice del disastro Casamicciola. Un esempio su tutto: davvero pensiamo che le scuole ridotte nelle aule delle Zagare sia una soluzione degna? Davvero pensiamo che 12 alunni iscritti al “musicale” dell’Ibsen siano un punto di buona amministrazione? Casamicciola ha deciso che non lo è stato.

Casamicciola ha bocciato Michele Schiano, Domenico De Siano, Annarita Patriarca, Severino Nappi, Gianluca Cantalamessa, i vari sottosegretari, gli onorevoli e tutti gli altri venuti in soccorso di Silvitelli che hanno prodotto l’effetto contrario a quello desiderato: non hanno fatto altro che confermare il prestigio della carica del loro avversario.

Casamicciola ha giudicato

Casamicciola ha saputo giudicare il modo di fare, il modo di essere e il modo di amministrare. Giovanni Barile trova l’abbraccio del suo popolo (e il “suo” è il pronome che indica una seria selezione) di Perrone e dintorni: un popolo che apprezza quel modo di essere vicino, complice, presente quando cala il buio e che si trova nel momento opportuno.

Casamicciola ha giudicato Gianfranco Mattera. Un tipo unico, presente sul serio nel dopo terremoto e che ha fatto quella politica di prossimità che risolve il problema dell’oggi e non si preoccupa troppo del domani.

Casamicciola ha giudicato positiva l’esperienza e la buona presenza di Antonio Pisani. La new entry di Casamicciola al Centro non entra nel civico consesso solo per una questione di ordine alfabetico. La macchina messa in moto da Marianna Sasso ha riannodato i fili di quella Caritas che fa a meno di Don Gino Ballirano.

Casamicciola ha giudicato sufficiente l’essere stata “ciuccio in mezzo ai suoni” di Angela Di Iorio. La giovane architetto in attesa della sua occasione da amministratore di Casamicicola si è salvata, forse, proprio grazie al suo essere stata “vist e nun vist”.

Casamicciola ha giudicato che l’essere imputata nel processo del CAS e non aver fatto chiarezza sui fondi del terremoto non siano un demerito e ha premiato Annalisa Iaccarino quale capo dell’opposizione di Casamicciola Terme (Peppe Silvitelli, se si fosse candidato a consigliere avrebbe preso molto meno di lei, come di fatto è toccato a Giovan Battista Castagna).

Casamicciola ha giudicato Ignazio Barbieri e Loredana Cimmino come affidabili punto di riferimento. Aver subito l’estromissione da quel giro di walzer quatto anni fa, ha permesso alla coppia fissa della politica di Casamicciola di trovare l’accesso al civico consesso con estrema facilità e costanza.

Casamicciola ha giudicato Lella Piro come rappresentante di riferimento di quel mondo rappresentato dalla famiglia di Giosi Ferrandino e dalla pace ritrovata (dopo la punizione di quattro anni fa) di Vincenzo D’Ambrosio. Un’amica all’ASL, si sa, non fa mai male.

Casamicciola, infine, ha giudicato positivamente anche la presenza di Ilaria Ferrandino. Una giovane professionista che incassa la dote di papà Arnaldo ma che non si è lasciata schiacciare dall’eredità di casa.

Casamicciola si è data un’opportunità

Il sottotesto di questo voto, volendo, è semplice: Casamicciola si è data un’opportunità scegliendo Giosi Ferrandino. Un politico che ha lasciato un buon segno e che, nel suo dopo, ha avuto (forse anche la sua fortuna) una classe dirigente sempre più scadente fino ad arrivare a quella bocciata 48 ore fa e che trovava in Giovan Battista Castagna il migliore in campo. Una classe politica che ha subito le tragedie peggiori ma dalle quali non è riuscita a trarre nessun insegnamento. Quel 12% in più riconosciuto al politico più odiato sull’isola (il benchmark del Dispari è la prova) è anche l’esperienza che ha maturato. Dare per scontato la doppia elezione a sindaco di Ischia e la doppia elezione al Parlamento Europeo da parte dei suoi oppositori è stato uno degli errori più grossolani da compiere. Al pari di quello di voler mascherare la poca presenza scenica di Silvitelli riducendo i propri ad eventi a una parata di sconosciuti che sono venuti a parlare di cose che neanche loro sapevano. Casamicciola si è data un’opportunità facendo il paragone con le esperienze dei singoli e facendo anche una valutazione, forse, più matura.

Il paragone tra la Casamicciola di Giosi e quella degli altri (tutti!), tenendo fuori le tragedie, non regge. Il paese dinamico, capace e promettente si era spento sul suo difficile quotidiano e, cosa peggiore, non aveva nessuno obiettivo di sviluppo. Il percorso politico, il curriculum, il ricordo e il paragone hanno completato la valutazione e il giudizio.