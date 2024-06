Casamicciola, formalizzata la gestione degli eventi all’Amca

Come deliberato prima dal Consiglio comunale di Casamicciola Terme e poi dalla Giunta, è stato formalizzato l’affidamento della gestione degli eventi all’Amca. Nella determina del rup, la responsabile dell’Area II – Servizi al territorio dott.ssa Simona Accomando, si richiama quanto evidenziato dall’Amministrazione, «che un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi durante l’intero anno riveste per il Comune di Casamicciola Terme un’importanza fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio; considerato che questa Amministrazione comunale si prefigge l’obiettivo di promuovere l’immagine del comune anche attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, ecc.) ed anche realtà associative del territorio».

Viene quindi ricordato che «l’Azienda Multiservizi Casamicciola Srl, partecipata in house al Comune di Casamicciola Terme, ha svolto dal 2016 l’attività di organizzazione di eventi e manifestazioni; Considerato, altresì, che i servizi di cui sopra rivestono, nell’ambito della vocazione turistica per il Comune di Casamicciola Terme, carattere di essenzialità e che l’Amministrazione comunale deve assicurarne la continuità nonché la gestione in economia». A dicembre scorso il Consiglio comunale aveva appunto deliberato l’“Affidamento organizzazione e gestione eventi musicali e/o artistici e comunicazioni per promozioni turistiche finalizzati alla promozione della vocazione turistica dell’Ente all’Azienda Multiservizi Casamicciola Srl –A.M.Ca SRL” per tre anni a far data dal 1 gennaio 2024, prevedendo una programmazione annuale.

L’organizzazione degli eventi viene finanziata con i proventi dell’imposta di soggiorno. L’Amca aveva calcolato per il 2024 una spesa presunta di 120.000 euro e il calendario di spettacoli e manifestazioni è stato approvato a marzo dalla Giunta, «dando atto altresì che la spesa complessiva prevista per il programma completo delle manifestazioni ed eventi ammonta a circa 100.000,00 (40% dell’imposta di soggiorno riscossa nel 2023)». Pur trattandosi di società in house, la Accomando ha proceduto all’affidamento diretto sul Mepa. L’Amca ha offerto i 100mila euro Iva compresa e tale offerta è stata ritenuta «adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore risulta in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali».