Casamicciola, Forio e un po’ gossip elettorale…

Gaetano Di Meglio | La campagna elettorale è un momento importante per ogni democrazia. E’ il momento del giudizio, è l’esame dei candidati. E’ quel ctrl+alt+canc che dovrebbe riavviare la macchina amministrativa, cancellare i file temporanei e dare un nuovo avvio alle nostre comunità. Ecco, dovrebbe.

L’avvento dei social, delle sponsorizzazioni, dei video messaggi e della comunicazione del 2023 è solo il rumore superficiale. Quella parte accessoria che cambia – poco – le decisioni dei cittadini e nasconde quello che è il vero terreno di gioco: il casa-casa. E il “casa-casa” non perdona.

Dopo questa prima settimana di campagna elettorale proviamo a fare il punto della situazione e a vedere cosa sta accedento.

A Casamicciola c’è il problema Peppe Silvitelli. Il candidato sindaco fantasma che non si vede, che non parla e che non prender parte alla campagna elettorale è il fenomeno che, forse, i “consulenti”, proveranno a mitigare dopo aver vissuto giorni di liti forti e interne con le esternazioni pubbliche di questa e di quell’altra candidata. Una condizione che ha indispettito i candidati non collegati alle polemiche e che ha costretto i consulenti a diffondere comunicati a nome della “lista”. Ci sono stati giorni in cui, ad esempio, c’erano candidati di terza e quarta linea che avevano più esposizione dei big.

Diversa la gestione degli eventi in casa Giosi Ferrandino dove vige una comunicazione unificata e senza personalizzazioni che, ovviamente, non ferma le iniziative dei singoli.

A Forio, invece, la storia è diversa. Completamente.

Partiamo da casa Capuano. La coalizione del sindaco uscente, Del Deo vive il suo mismatch in testa. Il paese racconta che Mario abbia messo il piede sull’acceleratore e che insidi, non poco, l’elettorato di Francesco. Loffredo ha ripreso a fare la campagna elettorale solo dopo giorni di travaglio e scuorno mal nascosto per la questione degli “audio”. Per il resto, in verità, in coalizione c’è poco da tenere in considerazione: tutta navigazione da crociera…

In casa Stani, invece, la situazione è diversa. La coalizione è consapevole del suo “portato”, tuttavia, Dino D’Abundo sembra soffrire il pressing di Nicola Monti e lo scontro sul Mercato ha creato piccoli picchi di tensione. Tensione che si sente anche in casa “Passione” dove tra Michele Calise e Salvatore Serpico sembra si sia interrotta la sinfonia iniziale.

Oltre a qualche valutazione a sensazione che cambia da interlocutore ad interlocutore, Forio sembra avviarsi verso un voto consapevole. Però è inutile lambiccarsi il cervello: le schede nelle urne si contano alla fine. E ora sono tutte chiacchiere…