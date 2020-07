Casamicciola, fogne fuori uso e tanfo irrespirabile in Piazza Marina

Ida Trofa | Non serve la pioggia o l’alta marea per mandare fuori uso gli impianti fognari in gestione EVI a Piazza Marina, basta un niente, basta l’aumento dell’utenza con l’arrivo della stagione estiva o di un turismo minimo con l’aumento della popolazione dimorante che gli impianti saltano. Siamo alle spalle della sede comunale provvisoria del Capricho, sulla piazzola della Fontana. Tra “locali in” e l’ufficio postale.

L’ennesimo guasto ha procurato disagi, disservizi e un tanfo irrespirabile! Non è certo questo il biglietto da visita che possiamo offrire. Accade perché le fogne non funzionano ancora, forse non hanno mai funzionato. Eppure da decenni la piazza avrebbe dovuto essere un complesso dotato di impianti ad hoc e sottoservizi degni di tale nome. Invece è tutto, per ora, su un binario morto o almeno non funzionate.

Il Comune è stato costretto a intervenire e richiedere l’intervento del’EVI che gestisce il complesso di tubi e pompe. Inutili. Così, fin dalle prime ore del mattino una squadra specializzata ha lavorato con pompe di immersione e strumentazioni varie sulle fecali intasate di Casamicciola. Tra calura e miasmi, i pochi avventori che affollavano la piazza hanno potuto godere del panorama e di qualche colazione e pasto frugale, nei vicini localini, per cosi dire, ottima ed abbondante.

Ironia a parte, sarebbe quanto mai urgente e necessario garantire il funzionamento della vasca a servizio di una vasta area per la raccolta delle acque bianche e nere in attesa di un intervento definitivo da programmare. E’ più che una priorità.