Casamicciola, finalmente LISA. Ecco i primi quattro “beneficiati” del concorsi di Casamicciola

Si è conclusa la “selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo part time al 50% ed indeterminato di n. 4 profili amministrativi (ex categoria d) – area dei funzionari e della elevata qualificazione” con la graduatoria finale che conferma tutti i rumors iniziali.

Il poker è quello già scritto mesi fa. Meglio, da anni. Lisa Di Iorio, finalmente, trova la sua assunzione sotto l’albero con Giosi Ferrandino sindaco. Una storia lunga anni e che riannoda i nodi con la vecchia amministrazione del Giosi 1 nel comune di Ischia. Per Elisabetta Di Iorio sono bastati 63 punti per essere prima degli assunti. Subito dopo, con un coro di “fischi” festanti, con 58,9 voti, c’è Giuseppina Iacono, moglie di uno dei più giosiani di sempre. Subito dopo, Chiara Arcamone (che ha già vinto il concorso full-time) con 57,9 punti. E, in vista della rinuncia di Chiara, però, le porte del comune di Casamicciola si apriranno per Serena Arcamone spinta da tutta la famiglia Zelluso in questa selezione pubblica che raggiunge i 56,2 punti. Quarto assunto, per la gioia di Ignazio, Vito Migliaccio che si ferma a 55,5.

Questi sono i quattro potenziali assunti, subito dopo, invece, in graduatoria si classificano: Ciaramaglia Marianna 55,5; Di Costanzo Roberta 55,2; Savio Alessandra 54,5; Barbato Massimo Maria 53,9; Iacono Immacolata 53,5; Pesce Valeria 53,325; Mele Alessia 53,2; Torresi Mirena 53; Arturo Manuela 52,9; Castagna Ivana 52,5; De Maio Emanuela 52,5; Di Meglio Martina 52,5; Funiciello Maria 52,05; Ruberti Sandra 51,64; Barbieri Matteo 51,6; Lo Giudice Francesco 51,4; Di Meglio Vittoria 51,3; Romano Mariacarmela 51,3; Daniele Emmanuel 51,11; Sangregorio Adelaide 51; Cuomo Angela 50,6; Mattera Vincenzo 50,5; Polito Pietro 50,15; Blasi Luca 50; D’ambrosio Cecilia Enza 49,2; Pollio Floriana 47,5; Vespoli Aniello 47,2; Regine Marco 45,7; Monti Beatrice 45,5; Manzi Marina 45,12; Ammirati Felicetta 45,1; De Luca Gabriele 44,56.