Casamicciola, ecco i vigili che sono costati la poltrona a GiBì?

Ida Trofa | Sono entrati in servizio ieri, i vigili urbani della discordia. Gli stessi che, molto probabilmente, sono costati la poltrona da sindaco a Giovan Battista Castagna e hanno aperto le porte del Capricho al Commissario Calcaterra.

A vuoto esposti e segnalazioni (ma non poteva essere diverso, considerata la pessima qualità amministrativa dei proponenti. Ndd). Con determinazioni della Segreteria Generale n. 402 del 29 giugno 2022 è stata disposta l’assunzione in servizio di 5 istruttore di vigilanza cat.C/C1 a tempo indeterminato e pieno e numero 3 istruttore di vigilanza cat.C/C1 a tempo indeterminato e part time mediante scorrimento della graduatoria di merito definitiva.

Ecco quanto scrive la segretaria comunale Anna Li Pizzi: “Richiamata per relationem la propria determinazione n. 308 del 13/05/2022 con la quale si approvano i verbali della Commissione Esaminatrice, la graduatoria di merito definitiva, si nomina e si individua il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di unoIstruttore di Vigilanza, a tempo pieno e indeterminato, Cat.C/1 profilo professionale ”Istruttore di Vigilanza”, la dottoressa Valentina Buono; Rilevato che con atto n.24 del 25/02/2022, esecutivo ai sensi di legge, l’Organo Esecutivo approvava il piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024- spiega la Li Pizzi- si p Ritenuto di procedere, in ossequio a quanto previsto dal piano dei fabbisogni di personale 2022 alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica, mediante utilizzo, per le motivazioni sopra riportate, della vigente graduatoria di merito sopra richiamata e, quindi, di procedere all’assunzione del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto classificati, stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e all’assunzione del settimo, ottavo e nono con impiego a tempo indeterminato part-time al 33,33%, pari a 12 ore settimanali“.

Lo stesso segretario generale indugia nel dettaglio e spiega che l’assunzione è stata possibile “Esaminati i suddetti atti e riscontrata la legittimità del procedimento seguito nonché la sua conformità alle norme stabilite dalla legge e dal Regolamento dell’Accesso agli Impieghi vigente; Accertata la disponibilità finanziaria della spesa conseguente all’incarico di cui in oggetto sui competenti capitoli di spesa del personale del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 16.06.2022“.

Inevitabile il passaggio istituzionale con il riferimento allo scioglimento del consiglio comunale ovvero, spiega il segretario generale: “Con delibera n.84 il 27 giugno 2022, l’Organo esecutivo, in attuazione del piano del fabbisogno del personale per l’anno 2022, approvato con l’atto sopra specificato, ha deliberato di procedere al reclutamento di 5 Istruttori di Vigilanza a tempo indeterminato e a tempo pieno e 3 Istruttori di Vigilanza a tempo indeterminato part-time, mediante lo scorrimento della graduatoria di merito definitiva di “Istruttore di Vigilanza – ebbene spiega il funzionario pubblico riferendosi alla caduta del governo locale definendoli “eventi imprevedibili “- Atteso che, non è stato possibile procedere all’assunzione di personale addetto con profilo di “Istruttori di Vigilanza”, come previsto dalla giunta comunale sopra richiamata per la data 28 giugno 2022 a causa di sopraggiunti eventi imprevedibili; posto in risalto che il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ha ritenuto che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

Da qui, considerato che, con propria determina n. 401 del 28 giugno 2022 si è proceduto all’assunzione del primo classificato nella graduatoria di merito per la copertura del posto messo a selezione con il piano dei fabbisogni per l’anno 2019/2021, si è proseguito l’iter assumendo gli altri 8!

Gli assunti. Gli assunti sono Mattera Michele, Piro Giuseppe, Di Meglio Angelo,Di Costanzo Roberto, Conte Mariangela, Avitabile Mariangela, Razzano Mario, Di Noto Morgera Armando.