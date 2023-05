Casamicciola e quel “Similia similibus” tra indagati, furbetti e “figurelli”

Gaetano Di Meglio | Devo ringraziare il mio amico (grande) amico personale e commentatore di queste colonne per avermi servito un assist che non posso sprecare. Un gol a porta piena impossibile da non segnare.

Prima di tutto è opportuno chiarire che questo articolo non è contro Davide Conte, non è relativo a lui e che io e Davide non abbiamo nessun motivo di crisi. Premessa necessaria perché molti, purtroppo, leggono, ma non ne capiscono il senso!

Davide è intervenuto alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Silvitelli. L’ennesimo personaggio non di Casamicciola chiamato alla corte del sindaco che parla e si vede poco. L’ennesimo personaggio estraneo a Casamicciola che è servito gli eventi di “Per Casamicciola” che, da sola, è evidente, non regge al gioco.

Davide ha iniziato il suo discorso richiamando la locuzione latina “Similia similibus” che spicca su un Palazzo di Forio. Da questa locuzione, Davide ha raccontato il bello della coalizione di Silvitelli e il brutto di quella di Giosi. Tutto scontato. Tutto normale. Per tutte le cose negative sulla lista di Giosi Ferrandino vi lascio alle parole di Davide che, se cercate in profondo, forse le potrete anche trovare considerando che la lista di “Per Casamicciola” ha preferito censurarci ed escluderci dalla loro comunicazione. Un gruppo di persone (non tutti, per carità!) a cui è estraneo il concetto della parola “libertà!”

Tuttavia, però, non posso che ricordare al mio Davide Conte alcuni piccoli ““Similia similibus” che mi sono venute, “adesso” in mente mentre Fabrizio Fiorito abbracciava e baciava Giosi Ferrandino.

E’ bene che i gli elettori ricordino certe similitudini

Primo “Similia similibus”

Simili con i simili quando c’è chi è imputato nel processo dei furbetti del CAS e, nel particolare, chi induceva il “Comune di Casamicciola Terme ad erogargli, indebitamente, il beneficio economico del C.A.S. ammontante ad euro 32.736,67. nel periodo intercorrente tra i mesi di settembre 2017 e il mese di luglio 2021». Già simili con i simili: chi non controllava e chi incassa indebitamente come recita il capito di accusa nel processo che è ancora in corso

Secondo “Similia similibus”

Simili con i simili quando c’è ha creato un comitato per i terremotati di Casamicciola, ha raccolto fondi (quasi 70 mila euro) ma tiene nascosto questa contabilità e non fa chiarezza, elezioni dopo elezioni. Evidentemente simili con i simili a chi garantisce trasparenza su quelli che sono i fondi raccolti in beneficenza in nome e per conto dei terremotati di Casamicciola

Terzo “Similia similibus”

Simili con i simili quando c’è chi partecipa, come candidato, ai tavoli per la risoluzione dei problemi del porto e poi viene cacciato dal tuo stesso sponsor politico, numero due alla Regione Campania.

Quarto “Similia similibus”

Simili con i simili quando per sterili motivazioni politiche si mette lo sgambetto ad un’intera comunità impedendo funzionalità maggiori del porto di Casamicciola per poter avere quattro like sui social e facendo pagare il costo ad un’intera comunità.

E’ vero, “similia similibus”.