Casamicciola e la raccolta firme per la legge sulla sanità

Dopo il debutto sabato mattina a piazza degli Eroi col gazebo organizzato dalla amministrazione comunale ischitana domenica la raccolta pubblica di firme per la legge regionale sulle isole disagiate è stata organizzata anche a Casamicciola.

Alle 10.00 in punto in piazza Marina, di fronte al bar Unico, una delegazione dell’amministrazione casamicciolese a cui si è poi unito lo stesso sindaco Giosi Ferrandino ha animato il punto di raccolta delle adesioni dei cittadini casamicciolesi all’iniziativa.

Nei giorni scorsi era arrivato il via libera della regione alla proposta di legge presentata da una commissione composta dagli amministratori dei 9 comuni delle tre isole; ora servirà raccogliere almeno 10 mila firma affinchè la proposta venga portata all’esame del consiglio regionale anche se l’obiettivo dei promotori è quello di arrivare ad almeno 40 mila firma per arrivare ad una approvazione agevole della legge.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di risolvere le difficoltà ed i disagi che affliggono tutte e tre le isole del golfo di Napoli in maniera specifica: in primis le carenze della sanità pubblica e poi quelle che riguardano i settori dei trasporti e della mobilità.

I promotori dell’iniziativa chiedono soprattutto il potenziamento dei servizi sanitari, a 360 gradi (per gli ospedali, la diganostica, la medicina territoriale), con l’assegnazione di personale sanitario cui venga riconosciuto il disagio causato dal prestare servizio in strutture dislocate sulle isole.

Le firme potranno essere depositate presso tutti i comuni isolani e nei gazebo che i promotori stanno organizzando nelle piazze principali delle tre isole con l’obiettivo di arrivare a 40 mila firme e la speranza quindi di un iter celere per l’approvazione.

Nelle intenzioni, se approvata, la legge prenderà il nome di Silvio Carcaterra, l’ischitano scomparso lo scorso anno per un cancro e che si era battuto pubblicamente per anni per vedere assegnati all’isola servizi sanitari adeguati, specie per i malati oncologici.

A Casamicciola sarà possibile firmare presso la casa comunale, in via Salvatore Girardi 15, all’ufficio anagrafe dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00