Casamicciola e il pericolo allerta meteo. Le disposizioni della Calcaterra

E’ stata pubblicata l’ordinanza con cui il commissario Simonetta Calcaterra mette in chiaro quali sono le procedure per affrontare la prossima allerta meteo sul territorio di Casamicciola Terme. Una procedura che, come sappiamo, riguarda la grande “Zona A4” e la piccola “Zona D”. (le altre zone A, già sono sgomberate”

Il cuore dell’ordinanza del Commissario è questo: “In caso di emissione da parte della SORU dell’Avviso di allerta idrometeorologica con codice colore “giallo” o “arancione” sulla zona di allertamento 1, ove ricade il Comune di Casamicciola, il Commissario Straordinario o il suo delegato, dispone – come sopra si è detto – l’allontanamento preventivo della popolazione dalle Zone “A4” e “D” (cfr. allegato 1). La popolazione si allontana con i propri mezzi o con i mezzi appositamente attivati dal Comune per il trasferimento nelle strutture alberghiere e ricettive. La popolazione che si deve allontanare dalle Zone “A4” e “D” sarà temporaneamente ospitata presso gli alberghi e le strutture ricettive individuati dal Comune. Il rientro alle condizioni di normalità avviene alla cessazione dello stato di allerta “gialla” o “arancione”.”

L’ORDINANZA INTEGRALE