Casamicciola e il bando ad alta tensione politica. Salta il concorso per l’amministrativo

Ida Trofa | A data da destinarsi”, così recita l’avviso di rinvio della seduta di concorso prevista ieri a Casamicciola Terme. Un bando previsto per il settore economico e finanziario che, sin dalla sua indizione, si è rivelato ad alta tensione.

È solo l’inizio di una lunga campagna elettorale apertasi da settimane per conquistare lo scettro per il dopo Giovan Battista Castagna. È la legge della politica locale e degli equilibri sottesi. È la fibrillazione che si rinnova con ogni appuntamento elettorale. Ischia sta rianimando dal torpore molti vecchi arnesi e volponi dell’agone. Ma non solo.

C’è chi parla di scontro per conquistare terreno buono anche dalle prossime campagne elettorali e del dopo Giovan Battista Castagna. Chi di alzare l’asticella in vista dell’infornata di assunzioni. Intanto è gelo tra alcuni consiglieri.

Specie quelli di maggioranza, hanno in testa un’unica preoccupazione: come uscire dalle sabbie mobili del monopolio di potere formatosi intorno al dispensare posti di lavoro. L’argomento è delicatissimo, ci sono antipatie poco velate tra alcuni esponenti di spicco del gruppo Castagna, sin qui tenute a bada solo dall’ecumenismo dello stesso sindaco e che ora con la corsa al posto fisso si sono riaperto.

Antipatie che passerebbero anche sul conferimento dei prossimi incarichi, i piazzamenti “buoni” nelle graduatorie di concorso e di rimando la composizione del futuro posto Castagna, a cui vorrebbe accedere più di un assessore, ma anche più di un aspirante candidato sindaco e successore per evitare di finire nel tritacarne (Ignazio Barbieri docet) delle liste di rimpiazzo, con alternative autorevoli sempre più in caduta libera.

Piccoli giochi di potere che il sindaco sta tentando di abbozzare con maglie sottilissime: passeranno solo i fedelissimi… pare.

E così, nell’esecutivo è calato il gelo e ieri anche l’avviso di rinvio del concorsone la dice lunga sull’andazzo. Il clima non sembra migliore e necessiterà del miglio savoir faire del primo cittadino. Stando a quanto ci è dato apprendere, la partita sul concorso finanziario si gioca a tre tra Annunziata Piro, Filomena Senese e Peppe Silvitelli.

Tutti, in particolare le quote rosa, hanno un’idea chiara su come debba finire questa sfida e di chi debba accaparrarsi il posto fisso e le posizioni migliori in graduatoria da sfruttare poi. Speriamo che la decenza, la delicatezza e una buona dose “scuorno” prevalga.

L’avviso che rinvia tutto a data da destinarsi

“Si avvisano i candidati, che a causa di imprevisti motivi sopraggiunti, la prova scritta per la selezione di un istruttore direttivo amministrativo contabile cat.D/D1 fissata per il giorno 28 aprile 2022 è rinviata al giorno 10 maggio 2022 alle ore 10.00” così il segretario generale, Dott.ssa Anna Li Pizzi rende noto l’ultimo procrastinare di ogni decisone. Così come era accaduto per l’assunzione dell’agente di Polizia Municipale sembra accadere per gli uffici finanziari. La contesa prosegue.

Consiglio verità?

Oggi, intanto, il consiglio comunale sul tema PNRR e accordo con il comune di Barano. Potrebbe trattarsi di un consiglio comunale verità per tutti.

La seduta è fissata in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I convocazione per martedì 26 Aprile 2022 alle ore 19,30 ed in II convocazione per mercoledì 27 Aprile 2022 alle ore 19,30 presso i locali del “CAPRICHO DE CALISE” per la trattazione dell’importante questione legata alla captazione dei fondi PNRR ed agli accordi a ciò intessuti con gli altri comuni. Infatti, si discuterà un solo argomento. All’ordine del giorno il tema dell’Associazione tra i Comuni di Barano d’Ischia e Casamicciola Terme — contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale — Legge di bilancio 2022 n° 234 del 31/12/2021

art.1 comma 534 e seguenti. Consequenzialmente si dibatterà la approvazione dello schema di convenzione che, ricorderanno i nostri lettori, afferisce i progetti per i parcheggi pluripiano di Piazza Bagni a Casamicciola e della Molara a Barano. A darne notizia proprio il Presidente del Consiglio Comunale avv. Annunziata Piro.

