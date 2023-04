Casamicciola e Forio al voto! Inizia la corsa verso il 14 e 15 maggio

128 candidati con Stani Verde. 48 per Pasquale Capuano. 15 per Vito Iacono. 12 per Peppe Silvitelli. 12 per Giosi Ferrandino. 12 per Caterina Iacono. È questa l’offerta per il rinnovo del consiglio comunale di Forio e di Casamicciola Terme il prossimo 14 e 15 maggio.

A Forio un’elezione a fine mandato, a Casamicciola un voto dopo la sfiducia dell’ultima maggioranza da parte di metà maggioranza. Due storie diverse, due paesi diversi e due sistemi elettorali diversi. Ci sarà il tempo dei commenti e delle analisi, ma oggi è il tempo delle coalizioni e delle liste. Liste con poche sorprese se non per la candidatura last minute di Vito Manzi, assessore in carica con Francesco Del Deo, tra le fila di Stani Verde. Tutti i rumors di questi giorni sono stati confermati. Ieri è stata la giornata di sempre: solite scaramucce in quel di Forio ma nulla di interessante dal punto di vista della cronaca. Robetta di sempre da una parte e dall’altra. A Casamicciola, invece, tutto semplice. Tutto in ordine. Prima la lista di Peppe Silvitelli con Gianni Carcaterra. Poi la lista di Giosi Ferrandino con Riccardo Cioffi che sembra aver riconquisto 20 anni di salute ora che il “suo capo” si è ricandidato a Casamicciola.

FORIO

La coalizione della maggioranza uscente si presenta con tre liste: una per Francesco, una per Mario e una per Scellino. Con “Patto per Forio” c’è il sindaco uscente Francesco Del Deo, Peppe Di Maio e Luigi Lamonica. Con “Amore per Forio”, invece, si sono Mario Savio, Domenico Loffredo, Gioacchino Migliaccio e Carla Savio: due assessori e due consiglieri comunali. Sono queste le candidature “importanti” con Pasquale Capuano candidato sindaco.

Dall’altro lato, invece, nella coalizione di Stani Verde, c’è una divisione maggiore: 8 liste al posto delle 11 della vigilia e che condensa una grossa parte della politica attiva di Forio. Un ampio ventaglio di scelta che consentirà agli elettori di Forio di poter scegliere il meglio per il suo futuro.

Tra le tante curiosità di queste liste, ovviamente, spicca il mismatch tra dirigenti scolastici. Stani Verde candida Chiara Conti, la preside per antonomasia di Forio. Pasquale Capuano, invece, avrà Marinella Allocca direttamente dal Circolo Forio 2 di Panza. Un confronto interessante anche perché la Conti e la Allocca hanno dimostrato due modi diversi di fare scuola.

CASAMICCIOLA

Giaccone, cappuccio alzato e andamento lento: per Abramo Ciro De Siano c’è ancora tempo per un’altra elezione. Un altro giro con quel “chiattone” che tanto ha criticato. Un altro giro con quella Annalisa Iaccarino che non meriterebbe commento. E’ Abramo l’unica vera novità del voto di Casamicciola. Una candidatura voluta da Domenico De Siano? Perché no. Le liste, a parte qualche nome da imbarazzo tra imputazioni e storie personali, non offrono novità.

Purtroppo, però, questa condizione è la vera sconfitta di Casamicciola. E’ una sconfitta di tutti se dopo un terremoto e una frana, se dopo 15 morti c’è ancora spazio per Abramo e se c’è ancora spazio per chi non dice come ha usato i soldi dei terremotati e ha percepito il CAS in maniera fraudolenta secondo l’accusa. Se i candidati sono ancora loro e se c’è spazio “solo” per Caterina Iacono e i suoi improbabili qualcosa, una domanda dovremmo pur porcela (anche se, in verità, non lo abbiamo neanche quando a Ischia c’è stato solo Enzo Ferrandino).