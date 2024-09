Casamicciola, due parchi giochi a Piazza Maio e al Pio Monte

Il Comune di Casamicciola si attiva per rendere funzionali due parchi giochi inclusivi sul territorio con relativo arredo urbano ed adeguamento. Negli anni scorsi l’Ente aveva infatti partecipato all’avviso pubblico della Città Metropolitana di Napoli destinato proprio al finanziamento di progetti per la realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi. Risultando beneficiario nel 2021 del contributo di 35.000 euro. In relazione all’importo assegnato, era stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione ed adeguamento del parco giochi sito in adiacenza a due fabbricati acquisiti al patrimonio Comunale ubicati in località Monte Tabor”.

E’ trascorso un po’ di tempo, causa anche l’emergenza alluvionale, e nel frattempo il Comune ha anche deciso di modificare il progetto. A settembre dello scorso anno infatti l’Utc aveva chiesto alla Città Metropolitana la diversa ubicazione delle strutture finanziate, e precisamente «a realizzare con stesso budget due diverse struttura “Parco Giochi Inclusivi”, in corrispondenza, la prima in Piazza Maio e la seconda in zona adiacente alla struttura denominata “Pio Monte della Misericordia”». La richiesta è stata accolta a febbraio scorso e pertanto ora il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso ha provveduto ad affidare la fornitura e il montaggio dei giochi e dell’arredo urbano.

L’importo base è stato calcolato in 32.455,28 euro e il rup ha proceduto con trattativa diretta mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune contrattando con la ditta “Savino Fortunato di Savino Palma ”con sede a Frigento in provincia di Avellino, che ha offerto 32.130 euro. Con la determina adottata Grasso prende atto della decisione di realizzare due parchi giochi inclusivi a Piazza Maio e nelle adiacenze del Pio Monte e formalizza l’affidamento per la spesa complessiva di 34.202,61 euro.