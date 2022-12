Casamicciola, domani (lunedì) riaprono le scuole

Con ordinanza numero 39, il comune di Casamicciola ha ordinato riapertura dei plessi scolastici dal giorno 12 dicembre 2022: A. De Gasperi (e.so Luigi Manzi – via Cumana), Istituto Comprensivo Statale Ibsen (presso immobile Casa della Vela-Le Zagare e.so V. Emanuele) e locali del Convento Padri Passionisti adibiti a scuola musicale (via S. Girardi).

La chiusura del Plesso Scolastico IT. “E. Mattei” sito alla via Principessa Margherita e del Plesso G. Lembo/La Rita sito alla via Pèendio Lacco dal giorno 12 al 22 (compreso) dicembre 2022, salvo ulteriori disposizioni conseguenti a successive verifiche.