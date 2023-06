Casamicciola: denunciate due persone per ricettazione

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Marina a Casamicciola, hanno notato due persone confabulare tra loro ed una delle due, alla loro vista, ha lanciato un cellulare tra alcune siepi.

I poliziotti hanno fermato i due ma uno di essi, durante le fasi dell’identificazione, ha inveito contro di loro fino a quando è stato bloccato.

Inoltre, gli operatori, dopo aver recuperato il cellulare lanciato poco prima, li hanno trovati in possesso di un altro telefonino accertando che nei due cellulari erano inserite due sim intestate ad altre persone di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Due 22enni con precedenti di polizia, uno napoletano e l’altro dominicano, sono stati denunciati per ricettazione; inoltre, il napoletano è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale mentre il dominicano è stato per non aver ottemperato all’ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.

Infine, ad entrambi è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento per l’applicazione del divieto di ritorno nei comuni dell’isola di Ischia.