Casamicciola, crisi del “Giosi 1” è finita. Loredana Cimmino resta senza deleghe

La crisi politica di Casamicciola è durata il tempo di una notte. Il tempo di far recapitare al destinatario il messaggio che, nella lingua di Giosi Ferrandino, è sempre comprensibile: “mai contro di me”. E così, dopo Luigi Telese, nella lista dei decapitati eccellenti arriva Loredana Cimmino che, forse, pensava ancora di aver a che fare con Arnaldo Ferrandino o con Giovan Battista Castagna. Il sindaco Giosi è diverso.

Come vi abbiamo raccontato nell’edizione di ieri, senza scambiare i riempitivi per esclusive, Loredana Cimmino (che chi canta di esclusiva non nomina, forse ricordando i bei tempi delle vacche obese con Lettieri) e gli altri assessori del comune di Casamicciola sono stati privati delle proprie deleghe assessorili con il decreto sindacale numero 46 dello scorso 13 novembre. Un decreto che richiama motivazioni politiche di tutto rispetto ma che, sinceramente, hanno la forma e la sostanza del paravento.

E, conoscendolo, con l’avanzare degli anni (non diteglielo troppo, però, ndr) sta anche imparando la “gradualità”. Per ora le ha tolto le deleghe, ben presto le toglierà anche l’assessorato. Il tempo di far maturare le condizioni politiche. E così, chi di delega ferisce, di delega perisce. Per la Cimmino, infatti, non c’è decreto di conferimento delega così come, invece, c’è per gli altri assessori e per gli altri consiglieri comunale. Il gesto iniziale di non controfirmare le deleghe ad inizio legislatura ora si è trasformato in un boomerang. A luglio le erano state conferite le deleghe alla Pubblica Istruzione e, inoltre, Politiche ambientali, Riforestazione e parchi, Ripascimento degli arenili e Rapporti con Anci, Ancim e Ancot.

Il nuovo schema del governo di Casamicciola, nel frattempo, prevede che il vicesindaco Antonio Carotenuto, si occuperà di Bilancio, Tributi E Programmazione Economica e ancora: Pianificazione strategica per lo sviluppo del territorio; Infrastrutture e trasporti; Affari legali; Fondi PNRR; Agricoltura – caccia – pesca.

L’assessore Barbieri Ignazio, oltre ai Lavori Pubblici sono conferite le deleghe ad Edilizia scolastica; Demanio; Politiche dello sport; Fiere e mercato; Pubblica illuminazione; Protezione delle coste.

All’altro assessore, Ilaria Ferrandino, va la delega principale Politiche Sociali e poi Pari opportunità; Energie e fonti rinnovabili; Informatizzazione e digitalizzazione dell’ente; Gemellaggi. Il sindaco ha poi conferito alcune “deleghe” (senza firma) ai consiglieri comunali.

Al presidente del consiglio comunale, Gianfranco Mattera vanno il Turismo E Attività Produttive e poi Eventi e spettacoli; Manutenzione; Patrimonio; Ufficio CAS e assistenza alla cittadinanza; Suolo pubblico; Trasporti – NCC.

Al Consigliere Comunale Giovanni Barile, la delega al Decoro Urbano e Manutenzione del verde e giardini; Cura delle isole pedonali; Servizi cimiteriali; Servizio segnalazioni e interventi di urgenza; Igiene del territorio; Servizio pubblico da piazza (TAXI).

Al Consigliere Comunale Raffaella Piro, la delega al Termalismo e l’incarico di collaborazione è, altresì, conferito per le seguenti deleghe: Politiche sanitarie; Rapporti con la chiesa; Rapporti con l’Associazione Nazionale Comuni Termali – A.N.Co.T. (che prima erano della Cimmino)

Al Consigliere Comunale. Antonio Pisani, la “delega” Pubblica Istruzione E Cultura e poi Associazionismo Volontariato; Riforestazione e parco.

I nuovi decreti firmati dal sindaco sono frutto delle “motivazioni ufficiali” che si leggono nel decreto di revoca: “Il sindaco, richiamati i propri decreti nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del 28/07/2023, con i quali sono state conferite deleghe agli Assessori nominati con Decreto Sindacale n. 4 del 06/06/2023, ed incarichi di collaborazione per le deleghe del Sindaco al Presidente del Consiglio e agli altri Consiglieri Comunali.

Considerato che a sei mesi dall’inizio del mandato, anche in considerazione della complessità amministrativa dettata dal momento contingente dello stato di emergenza del nostro comune, è trascorso un periodo sufficientemente utile per un primo rendiconto delle attività svolte e delle criticità riscontrate; che si rende quindi necessaria una più equa redistribuzione delle deleghe assegnate con i sopracitati decreti al fine di riequilibrare le stesse in base ai carichi di lavoro di Assessori e Consiglieri Comunali; considerata l’importanza e l’urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire con piena efficienza ed operatività il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l’investitura popolare e di assicurare la giusta coesione tra la componente politica ed amministrativa; ritenuto quindi di revocare i decreti citati in oggetto; atteso che il presente decreto costituisce atto altamente discrezionale a contenuto sostanzialmente politico e solo indirettamente amministrativo, atto che rientra nella sfera di ampia discrezionalità del Sindaco;

DECRETA di revocare, per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono richiamati e trascritti, i propri Decreti nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del 28/07/2023 di conferimento deleghe agli assessori Vice Sindaco Avv. Antonio Carotenuto, Barbieri Ignazio, Dott.ssa Loredana Cimmino, Dott.ssa Ilaria Ferrandino, e di conferimento incarichi di collaborazione alle deleghe del Sindaco al Presidente del Consiglio Mattera Giovanni e ai Consiglieri Comunali Dott. Antonio Pisani, Dott.ssa Angela Di Iorio, Barile Giovanni e Dott.ssa Raffaella Piro; e che con separati decreti verranno riassegnate le deleghe agli Assessori e gli incarichi di collaborazione al Sindaco ai singoli Consiglieri”