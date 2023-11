Casamicciola, consiglio senza Commissione. Arriva la due diligence per le partecipate

Ieri sera si è tenuto presso la nuova sede del municipio il primo dei due consigli comunali di Casamicciola Terme programmati per questa settimana.

Il punto all’ordine del giorno più importante era quello della nomina dei componenti della commissione per il paesaggio. Argomento che non è stato trattato dal civico consesso e per il quale, conoscendo il sindaco, deve ancora attendere prima di arrivare alla votazione in aula. E’ evidente che Giosi non gradisce qualche nome e che sta facendo cuocere, come si dice, qualche “purpo” nella sua acqua (della maggioranza).

Il consiglio, poi, su richiesta del sindaco è stata rimandato l’esame e l’approvazione del Piano di Protezione Civile comunale: l’importante strumento che permette di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni a rischio in caso di emergenza necessita infatti di ulteriori studi ed approfondimenti e sarà realizzato – per Casamicciola – di concerto con il Commissariato Straordinario alla Ricostruzione post sisma e post frana, con la cui struttura si incontreranno in questi giorni i tecnici comunali.

L’obiettivo è quello di definire tutte le procedure operative di intervento necessarie a fronteggiare una qualsiasi calamità che dovesse verificarsi avvalendosi del supporto e del know how del Commissariato così che Casamicciola possa contare su uno strumento realmente efficace ed utile e che tenga conto delle peculiarità e dello stato attuale del territorio.

Nel corso della seduta di ieri sera sono state inoltre approvate la modifica di alcune consulte comunali e del relativo Regolamento sulla partecipazione per il funzionamento; le nuove consulte saranno queste: Tutela del Territorio, Dissesto e Ambiente, Cultura, Termalismo, Sport, Turismo e Spettacolo, Viabilità ed Estetica Cittadina, Trasporti, Politiche sociali, Pari opportunità, Scuola, Giovani.

Approvate altresì alcune modifiche al Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti che sono quelle per Servizi sociali, Scuola e cultura, Turismo e termalismo, Bilancio – programmazione finanziaria – tributi, Pianificazione del territorio, Viabilità, Sicurezza e igiene.

All’unanimità dell’intero consiglio comunale è stata poi approvata la proposta del sindaco di avviare una due diligence sui bilanci e lo stato patrimoniale delle partecipate, l’AMCa e Marina di Casamicciola: per le due società è infatti indispensabile fare piena luce sui conti e la regolarità contributiva considerando che si tratta di due risorse fondamentali per il paese e da cui dipendono i servizi essenziali e le prospettive economiche e turistiche di Casamicciola oltre che la sorte dei dipendenti e delle loro famiglie.

Nel corso della seduta di ieri infine è stata ufficializzata la nomina del consigliere Lella Piro a capogruppo di Casamicciola al Centro e quella di Annalisa Iaccarino quale consigliere indipendente