Casamicciola, condotta Evi da spostare in Via Spezieria

A Casamicciola le demolizioni pubbliche in Via Spezieria dei fabbricati danneggiati dal sisma del 2017 richiedono anche particolari operazioni, come nel caso lo spostamento di una condotta idrica, e provvedimenti di interdizione al traffico veicolare.
La responsabile dell’Area VIII – Vigilanza dott.ssa Maria Funiciello aveva già adottato ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare della Via Spezieria dall’incrocio con Via Nizzola al civico n. 43 (Piazza Maio) nei giorni 6, 7 e 8 ottobre.
Sta di fatto che il responsabile di servizio Evi geom. Guglielmo Arcamone ha richiesto la proroga oraria della chiusura al traffico fino all’8 ottobre «e comunque fino al termine dei lavori di spostamento e rinterro di una condotta idrica che intralcia i lavori in corso per la demolizione».
La comandante della Polizia Locale ha provveduto alla integrazione del precedente provvedimento. La nuova ordinanza dispone dunque la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Spezieria nel tratto compreso dall’incrocio con via Nizzola al civico n. 43 (Piazza Maio) dalle ore 06:00 alle ore 18:00 fino all’8 ottobre e comunque fino al termine dei lavori di competenza dell’Evi.
La ditta esecutrice dei lavori, nel delimitare il tratto di strada interessato, dovrà prevedere la possibilità per i residenti di via Santa Barbara di poter accedere alle proprie abitazioni «mediante modalità e tempistiche prestabilite».