Casamicciola celebra la giornata dell’albero, evento a Fondo d’Oglio: svelato l’albero delle fate

Un happening di grande valenza ambientale e culturale si è svolto questa mattina, venerdì 3 giugno, a partire dalle ore 10.00 al Cretajo, in occasione della Giornata dell’Albero (che si celebra domenica 5).

Il Comune di Casamicciola Terme ha promosso un incontro a Fondo d’Oglio con l’agronomo Francesco Mattera. L’esperto ha illustrato, in particolare, agli studenti della Prima Media dell’Istituto Ibsen come comportarsi nel bosco e come rispettare la natura. In questa occasione ai giovani studenti ed a coloro che hanno presenziato all’appuntamento è stato mostrato il neo albero monumentale, esemplare di carpino nero noto a tutti come “albero delle fate”. Lo status fa sì che l’albero – ricco di storia e unico nella sua specie – sarà tutelato e protetto: sarà mostrato come proteggere questo esemplare (dovrebbe avere circa 190 anni) ma, nel contempo, anche come determinati comportamenti scorretti possano ledere alla sua salute.