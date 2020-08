Casamicciola c’è col Mondo Sport. È in allestimento una squadra di categoria

Dopo aver annunciato il ritorno in società ma anche come tecnico di Alessandro Pitone, il Mondo Sport ha comunicato che sta allestendo una squadra che parteciperà ad un campionato Figc. Al momento non è dato sapersi se partirà dalla Terza o dalla Seconda Categoria. Fatto sta che, a distanza di oltre due anni, Casamicciola Terme avrà di nuovo la propria squadra di calcio. «Con enorme piacere ed orgoglio, l’ASD Mondo Sport comunica che nella stagione calcistica 2020/21 parteciperà al campionato FIGC con la prima squadra. Programma sportivo, ma soprattutto sociale per i ragazzi del territorio».

Il gruppo è da formare ma è facile immaginare che alcuni dei protagonisti saranno i ragazzi della “vecchia guardia” che nel frattempo non sono rimasti completamente fermi, divertendosi nel Torneo Amatoriale o in qualche altra squadra di categoria. «Non abbiamo ancora stabilito nulla, c’è la volontà di ripartire da un campionato di categoria ma posso garantire che a tutt’oggi non si conosce nemmeno il nome dell’allenatore», sottolinea il presidente Gerardo Mattera.

«Almeno per il primo anno sarà una partecipazione senza chissà quali ambizioni – prosegue Mattera –. Lo scopo principale è far divertire i nostri ragazzi, dandogli la possibilità di partecipare al campionato federale in una categoria che sarà delineata nei prossimi giorni. Sarà una squadra improntata nel sociale, ai di là della categoria. Siamo un cantiere aperto, nei prossimi giorni potremo essere più precisi. Cercheremo di non commettere gli errori del passato».