Casamicciola, c’è chi dice “SI” alle strisce blu

Il recente provvedimento di riattivazione delle strisce blu a Casamicciola è un ottima notizia per il commercio. Il Commissario Calcaterra ha accolto le nostre istanze volte a favorire l’accesso della clientela alle attività del centro che prima non era possibile in quanto i posteggi erano occupati in modo permanente da auto che non permettevano la normale rotazione dei posteggi in una zona commerciale. In compenso sono rimaste a titolo gratuito le soste presso i parcheggi “Anas” e “Ancora” per chi avesse la necessità di sostare per più tempo.

Approfittiamo per ringraziare pubblicamente il Commissario Calcaterra per la sensibilità dimostrata e per aver compreso le necessità di un comparto economico del Comune già messo a dura prova negli ultimi tempi.