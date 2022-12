Casamicciola, casette in legno per i negozi inagibili

Il Comune di Casamicciola Terme, ha adottato misure di supporto per la popolazione colpita dall’alluvione del 26 novembre 2022, come il contributo di autonoma sistemazione e il sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata compromessa. Ma tali misure interessano ovviamente anche le attività economiche, alcune delle quali duramente colpite e impossibilitate ad utilizzare i locali perché resi inagibili dal fango o situati in zona a rischio. E l’Ente si è attivato per far fronte anche a questo aspetto della situazione emergenziale che sta vivendo il paese.

In particolare, un gruppo di commercianti ha richiesto uno stanziamento di 5.500 euro per il noleggio di cinque casette in legno per ospitare le loro attività durante il periodo di emergenza.

Il Comune, dopo aver effettuato un’indagine di mercato, ha richiesto la disponibilità dell’Associazione IraceGroup per il noleggio delle casette, installate lungo il corso di Piazza Marina a partire dal 28 dicembre. Inoltre, l’Ente ha deciso di utilizzare i fondi dell’emergenza alluvione per coprire le spese di noleggio delle casette.

Le attività interessate dalla ricollocazione momentanea sono: Erboristeria La Verbena; Oggetttistica e souvenir Benny Gas; Cosmetici Belliazzi; Pasticceria Di Leva; Oggettistica Maison des Reves.

Una boccata d’ossigeno per questi commercianti che da un momento all’altro, e in prossimità delle festività natalizie, si sono visti precipitare in una situazione disastrosa che, unita alla crisi economica già in atto, avrebbe potuto mettere definitivamente in ginocchio le loro attività.