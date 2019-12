Casamicciola, capodanno con Alexia: e c’e’ la navetta gratuita da Ischia e Forio

Ancora una volta l’appuntamento per eccellenza per salutare l’arrivo del nuovo anno, con un parterre di ospiti locali, nazionali ed internazionali che renderanno la notte di Capodanno ancora più magica. Parliamo del veglione di Capodanno in programma mercoledì 31 dicembre a partire dalle ore 23.15 in Piazza Marina, a Casamicciola Terme, evento promosso e organizzato dal Comune in collaborazione con AMCA srl. Sarà Alexia la guest star di una notte che promette scintille: l’artista autrice di tante hit dance di successo ma tanto poliedrica da aggiudicarsi anche la 53esima edizione del Festival di Sanremo si esibirà in uno spettacolare concerto riproponendo il suo straripante repertorio che farà ballare e divertire i presenti. Un evento eccezionale, che segue quello dello scorso anno, quando di scena nella cittadina termale ci furono gli Eiffel 65. Ma ad impreziosire ulteriormente la serata ci sarà il suggestivo e coinvolgente show di Laura C Violin, col suo violino a fondersi magicamente con la disco music, uno spettacolo che non mancherà di regalare emozioni uniche ai presenti.

Decisamente nutrito anche il parterre isolano che si alternerà in consolle. A far ballare il pubblico presente in piazza tutta la notte ci penseranno infatti Pakinho, Ivano Veccia e Tony Romano con GM Voice a fare da supporto. La serata sarà presentata da Gaetano Ferrandino ed avrà inizio alle 23.15 con il tradizionale brindisi augurale allo scoccare della mezzanotte. Quest’anno, tra l’altro, è prevista una significa iniziativa per consentire a tanti isolani e turisti di raggiungere e poi lasciare Piazza Marina in assoluta tranquillità e di ovviare anche all’assenza del trasporto pubblico su gomma. E’ stato infatti istituito un servizio navetta gratuito che collegherà Ischia e Forio con Casamicciola Terme. Le partenze avverranno rispettivamente da Piazza Trieste ad Ischia e dal porto del Comune del Torrione (zona bar La Lucciola) alle ore 1.00, 1.20 e 1.40. Il ritorno presso le due destinazioni prevederà sempre tre transfer in programma alle 4.00, 4.20 e 4.40.