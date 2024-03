Casamicciola, bandito il concorso per le assunzioni “sismiche”

E’ stato bandito il nuovo concorso per le assunzioni sismiche a Casamicciola Terme. Il responsabile dell’Area I Affari Generali dott.ssa Simona Accomando ha pubblicato il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di cinque posti area dei funzionari e della elevata qualificazione (ex cat. D) di cui tre profili amministrativo /contabili e due profili tecnici a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024, finanziati con la legge di bilancio 2024 per la ricostruzione post – sisma.

Nel bando vengono riassunte tutte le misure adottate dal governo per fronteggiare l’emergenza determinatasi nei tre comuni colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017 e dunque la possibilità di assumere personale a tempo determinato a Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. Misure prorogate di anno in anno, fino all’approvazione della legge di Bilancio 2024, che per garantire l’operatività degli uffici addetti alla ricostruzione post sisma 2017 dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme autorizza la spesa di 1 milione di euro.

Queste assunzioni ovviamente sono già previste nella “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 e piano occupazionale 2024” approvata dalla Giunta a novembre scorso.

Nel bando sono indicati i requisiti specifici per l’ammissione. Per quanto concerne il profilo amministrativo/contabile essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Laurea del vecchio ordinamento in Economia e Commercio o Giurisprudenza o lauree equipollenti. Per il profilo tecnico: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Urbanistica o lauree equipollenti.

Le domande di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando nel sito www.inpa.gov.it.

Sono previste due prove d’esame, scritta e orale. Al termine la Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di merito dei candidati che hanno superato tutte le prove.

Rup è la Dott.ssa Elisabetta Di Iorio.