Casamicciola avvisa:“ coloro che stanno rientrando dalle zone critiche per l’emergenza coronavirus sono tenuti ad avvisare gli uffici Asl“

Il Sindaco di Casamicciola Terme ha diramato il seguente avviso:

“ Tutti coloro che stanno rientrando sull’isola d’Ischia dalle zone critiche per l’emergenza coronavirus sono tenuti ad avvisare gli uffici Asl competenti (servizio di continuità assistenziale, guardia medica, 081983292), il Comune (il numero da comporre per il Comune di Casamicciola Terme è 0815072516) o il comando di polizia municipale ( per attivare, se necessario, i dovuti protocolli sanitari atti a limitare il rischio di contagio. Seguire le norme prescritte dal Governo e dalla Regione è un atto di responsabilità nell’interesse di tutti i cittadini“.

Intanto il sindaco Castagna ha convocato i responsabili di settore presso la sede Comunale del Capricho in via urgente per eventuali provvedimenti in merito.