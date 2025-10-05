Casamicciola, avviata la gara per Palazzo Bellavista. Intervento all’ex sede municipale suddiviso in due stralci progettuali

Il Comune di Casamicciola dà corso all’intervento post sisma che interessa l’ex sede municipale, denominato “Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista o Napoleon” – Miglioramento/adeguamento Sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale”. Nonostante fosse già rientrante nell’elenco degli interventi sugli edifici pubblici si è resa necessaria una integrazione trattandosi di immobile risalente al 1915 e dunque da considerare come bene monumentale.

Ora la responsabile dell’Area V Tecnica – LL.PP. arch. Simona Rubino ha potuto avviare la gara d’appalto mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, come consentito dalla Ordinanza speciale n. 1/2023 del Commissario Straordinario. Le imprese da invitare saranno individuate esclusivamente tra quelle inserite nell’elenco degli operatori economici della Struttura commissariale. La procedura verrà svolta telematicamente sulla piattaforma Asmecomm e il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.

La Rubino ha pubblicato l’avviso di avvio della procedura con importo a base d’asta di 1.719.308,84 euro

L’intervento si compone di due distinti stralci progettuali che si avvalgono anche di due distinti finanziamenti: l’intervento all’“Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista O Napoleon” – Miglioramento /Adeguamento Sismico”, il cui importo a base di gara è pari a 1.112.002,40 euro, è finanziato con fondi del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia; mentre l’intervento di “Efficientamento Energetico Villa Comunale della Bellavista”, il cui importo a base di gara ammonta a 607.306,44 euro, è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito del “Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e a uso pubblico”, Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020.

LA DESCRIZIONE DEI LAVORI

Nell’avviso vengono descritti anche i lavori da eseguire per i due stralci progettuali.

L’intervento all’ “Edificio Casa Comunale denominato “Palazzo Bellavista O Napoleon” – Miglioramento /Adeguamento Sismico” «prevede un progetto di miglioramento dal punto di vista sismico dell’edificio.

La realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale, atti al raggiungimento dei livelli di miglioramento sismico richiesti, determina la necessità di eseguire delle connesse lavorazioni di tipo edile che interessano gli elementi di finitura circostanti le strutture. In particolare, gli interventi strutturali previsti determineranno la necessità di ricostruzione degli intonaci interni ed esterni, delle attintature interne ed esterne, oltre che di alcune pavimentazioni e di tutti gli infissi interni.

Alla luce dei fattori di vulnerabilità individuati, si sono progettati interventi strutturali atti a migliorare la risposta sismica dell’edificio, ovvero a sopperire alla mancanza di muratura resistente in direzione est-ovest, al primo e secondo livello fuori terra; a migliorare il comportamento strutturale beneficiando del contributo delle fasce di piano; migliorare il comportamento scatolare dell’edificio; eliminare alcune vulnerabilità locali».

L’“Efficientamento Energetico Villa Comunale della Bellavista”, prevede invece «la realizzazione di interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio, passando dall’attuale classe energetica F alla classe A, tra cui: 1. sostituzione attuali infissi, vetusti e non rispondenti alle attuali normative; 2. rinnovamento dell’illuminazione interna ed esterna dell’edificio; 3. rinnovamento impianti di riscaldamento e climatizzazione estiva; 4. rinnovamento impianto idraulico; 5. realizzazione impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC) collegato alle unità interne di climatizzazione; 10. interventi per il miglioramento dell’isolamento termoacustico e per alloggiare i nuovi impianti; 11. sistemi di Isolamento Termico a Cappotto».