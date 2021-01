Casamicciola.Auto sfonda il parapetto della litoranea e rischia di precipitare

Paura a Casamicciola. Automobilista perde il controllo della vettura e finisce fuori strada. Illeso. Sul posto la Polizia e i mezzi di soccorsi per il recupero dell’utilitaria. Al vaglio la dinamica e la causa del sinistro che stamane sarebbe potuto costare caro al conducente. Solo la presenza dei parapetti murari hanno impedito che finisse di sotto in un tratto particolarmente impervio della Litoranea all’altezza della Punta di Perrone. Dopo il recupero della vettura con l’ausilio del Carroattrezzi ACI la zona è stata delimitata e transennata in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza.