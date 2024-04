Casamicciola. Assunzioni emergenziali, i candidati ammessi alla prova orale

Sono in dirittura d’arrivo le procedure per le assunzioni emergenziali bandite dal Comune di Casamicciola Terme, per fronteggiare le esigenze legate al terremoto e all’alluvione.

Dopo l’effettuazione delle prove scritte, il presidente della Commissione dott. Luigi Mattera ha reso noti gli elenchi degli ammessi alla prova orale (che si terrà presso l’attuale sede comunale nel Convento dei Padri Passionisti), data e orari.

Per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024 di tre profili amministrativi/contabili (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, finanziati con la legge di bilancio 2024 per la ricostruzione post – sisma, la prova orale si terrà il 9 aprile 2024 alle ore 14:00. Questi i candidati ammessi: Bellome Benedetta 26/30, Calise Mariateresa 24/30, Di Costanzo Carla 28/30, Antonella Gonare 26/30, Castagna Ivana, Capuano Luigi 24/30, Torresi Mirena 26/30, Verde Antonio 27/30, De Simone Cristian 25/30, Di Meglio Vittoria 23/30, Sangregorio Adelaide 26/30, Daniele Emmanuel 28/30.

Per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024 di due profili tecnici (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, finanziati con la legge di bilancio 2024 per la ricostruzione post – sisma la prova orale si terrà il 9 aprile (nell’avviso è scritto 9 marzo, ma si tratta evidentemente del solito errore) alle ore 16:00. Uno solo il candidato ammesso: Scotto Di Uccio Michelangelo 22/30. Al momento, dunque, il Comune dovrà fare a meno del secondo tecnico.

Per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 26.11.2024 di cinque profili amministrativi/contabili (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, per fronteggiare l’emergenza alluvione la prova orale si terrà sempre il 9 aprile, alle ore 18:00. Questi i candidati ammessi: Buono Domenico, 25/30, Calise Mariateresa 28/30, Castagna Ivana 28/30, Capuano Luigi 25/30, De Simone Cristian 24/30, Di Meglio Vittoria 26/30, Daniele Emmanuel 28/30, Salerno Gennaro 27/30, Torresi Mirena 29/30, Sangregorio Adelaide 28/30.